Nuove emozioni su StarCasinò con Euphoria di Isoftbet

Il brand lancia cinque nuove slot mozzafiato, tra cui Euphoria in esclusiva fino al 4 dicembre!

StarCasinò annuncia l’arrivo di cinque nuove e spettacolari slot sulla sua piattaforma, cinque giochi innovativi, che promettono di regalare emozioni indimenticabili e arricchire l’esperienza degli utenti. Tra i nuovi titoli, spicca Euphoria Super Stars, la novità esclusiva firmata iSoftBet, pronta a catturare l’attenzione di tutti gli appassionati.

Disponibile in esclusiva su StarCasinò fino al 4 dicembre, Euphoria Super Stars porta gli users in un viaggio cosmico tra gemme scintillanti e moltiplicatori stellari. La slot offre 243 modi di vincere grazie alla modalità Allpays e una funzione speciale, Euphoria Spin, che può attivarsi casualmente per sbloccare moltiplicatori fino a 27x o 243x la puntata. Questo capolavoro futuristico promette adrenalina pura e vincite straordinarie!

5 Doggy Millionaires è il sequel che tutti stavano aspettando: arrivata il 18 novembre, questa creazione di 4ThePlayer con tecnologia Silver Bullet Relax è il secondo capitolo dell’amato 5 Doggy Dollars. Tra le sue caratteristiche distintive troviamo la funzione Boosting Fortunes, che incrementa i premi fortuna, e l’innovativa modalità Money Ways, che assegna premi istantanei grazie ai simboli dei cani e ai raccoglitori.

Apocalypse Super xNudge, dal 19 novembre disponibile sulla piattaforma, è il nuovo titolo del provider NoLimit City, che trasporta gli appassionati in un mondo distopico e avventure futuristiche. Questa slot combina grafiche immersive e meccaniche dinamiche come il celebre xNudge e la versione potenziata Super xNudge, che può raggiungere moltiplicatori fino a x8. Con i bonus xBet e un’atmosfera apocalittica unica, questo gioco è una vera rivoluzione per gli amanti delle slot ad alto tasso di adrenalina.

Disponibile da ieri, 20 novembre, The Grand Show di Push Gaming offre un’esperienza scintillante su una griglia di 5×4 con 20 linee di pagamento. Biglietti da circo, simboli wild con una maestosa tigre e scatter che sbloccano i Free Spins sono gli elementi chiave di questo titolo, l’ideale per chi cerca un mix di spettacolo e vincite emozionanti.

Proveniente dal provider Endorphina, Crown Coins arriva su StarCasinò, distinguendosi come una slot che celebra il fascino dei giochi tradizionali. Con i suoi 3 rulli, 3 file e 5 linee di pagamento fisse, riporta gli utenti nel mondo classico delle slot bar, tra campane d’oro, 7 infuocati e simboli di frutta fresca. Inoltre, il simbolo Wild appare durante il gioco principale, mentre il Bonus Tesoro Reale si attiva con 3 o più monete sui rulli; i rulli possono trasformarsi in una griglia speciale, dove Monete d’oro e Monete reali offrono premi fino a 1000x la puntata totale, inclusi quattro diversi Jackpot.

PressGiochi