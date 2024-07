NOVOMATIC si classifica come seconda azienda piu’ prestigiosa in Austria

Secondo lo studio austriaco sul valore del marchio 2024 dell’European Brand Institute (EBI), NOVOMATIC si è classificata al secondo posto tra le aziende di marca di maggior valore in Austria. Inoltre, ha migliorato la sua posizione nella classifica Sustainable Brand Ranking, salendo al terzo posto. Questo risultato evidenzia il forte impegno di NOVOMATIC per la sostenibilità, dimostrando come l’azienda stia integrando pratiche sostenibili nelle sue operazioni e nella gestione del marchio.

Il gruppo internazionale di tecnologia di gioco con oltre 25.300 dipendenti in tutto il mondo e attività in più di 120 paesi si è assicurato le prime posizioni sia nel valore del marchio dell’EBI che nella classifica dei marchi sostenibili. Con un aumento del valore del marchio del +8,7% a 3,745 miliardi di euro, NOVOMATIC ha ottenuto un eccellente secondo posto nello studio sul valore del marchio e ha registrato anche il maggiore aumento di valore in un anno tra i primi 10 del paese. Anche quest’anno solo Red Bull precede l’attore globale della Bassa Austria.

Fattori importanti per la valutazione del valore del marchio non sono stati solo l’elevato livello di innovazione, ma anche il percorso di espansione internazionale, la crescita delle vendite e il programma globale di responsabilità aziendale e ESG, confermato dalle agenzie di rating ESG internazionali. In questo contesto, NOVOMATIC è riuscita a stupire anche nella classifica dei marchi sostenibili, in cui l’azienda si è classificata per la prima volta al terzo posto. Questa classifica sottolinea il contributo di NOVOMATIC allo sviluppo economico sostenibile in Austria.

“La rinnovata prima posizione nel Brand Value Ranking 2024 è la conferma del successo a lungo termine della nostra strategia di marchio globale, che ci ha permesso di consolidare in modo sostenibile la nostra posizione di leader sui mercati internazionali. L’ascesa al terzo posto nella classifica dei marchi sostenibili è particolarmente piacevole e dimostra che con il nostro impegno ESG globale stiamo fissando nuovi standard anche nel campo della responsabilità sociale ed ecologica”, sottolinea Stefan Krenn, membro del comitato esecutivo di NOVOMATIC.

Lo studio austriaco sul valore del marchio, che si basa sull’annuale “trend-TOP500 delle aziende austriache più vendute” e identifica i marchi aziendali austriaci con più del 45% delle loro azioni in mani austriache, ha valutato un totale di 180 aziende di marca austriache provenienti da 16 settori nel 2024. Il valore del marchio è determinato in conformità con gli standard internazionali ISO 10668 e ISO 2067.

I primi posti nello studio austriaco sul valore del marchio e nella classifica del marchio sostenibile confermano la posizione di NOVOMATIC come una delle aziende di marca leader in Austria. Il gruppo tecnologico di gioco dà così ancora una volta un forte esempio di pratiche commerciali sostenibili.

In qualità di produttore e operatore, il gruppo NOVOMATIC AG è uno dei più grandi gruppi tecnologici di gioco al mondo e impiega oltre 25.300 persone. Fondato dall’industriale Professor Johann F. Graf nel 1980, il Gruppo ha sedi in circa 50 paesi ed esporta apparecchiature di gioco innovative, soluzioni di sistema, soluzioni di sistemi di lotteria e servizi in più di 120 paesi. Il gruppo NOVOMATIC AG gestisce terminali di gioco e terminali di videolotterie (VLT) in circa 2.200 casinò elettronici e regolari, nonché sulla base di modelli di noleggio.

Attraverso numerose filiali internazionali, il gruppo NOVOMATIC AG opera come fornitore di servizi completi in tutti i segmenti dell’industria dei giochi e offre un portafoglio completo di prodotti multicanale per partner e clienti in tutto il mondo. La gamma spazia da prodotti e servizi di gioco terrestri, sistemi di gestione e soluzioni di gestione del contante, soluzioni di gioco online, mobile e social fino a soluzioni per lotterie e scommesse sportive, nonché una gamma di altri prodotti e servizi di prima classe.

