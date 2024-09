Novomatic, pronto il kit informativo dedicato al gioco responsabile

È pronta la nuova release del kit informativo dedicato al gioco responsabile, pensato per supportare e informare l’intera rete di sale. Questo aggiornamento è parte integrante dell’impegno continuo del Gruppo verso la promozione di un ambiente di gioco sicuro e consapevole.

Il kit, – fa sapere il Gruppo – completamente rinnovato nella veste grafica, è stato arricchito con contenuti aggiornati che includono consigli pratici, linee guida essenziali e informazioni di supporto per aiutare i giocatori a mantenere un equilibrio sano tra intrattenimento e responsabilità.

Il nuovo materiale è attualmente in distribuzione in tutte le sale del gruppo, e sarà disponibile anche in formato digitale sui canali online.

Invitiamo tutti i nostri partner e clienti a fare un uso consapevole di queste risorse, per contribuire alla creazione di un ambiente di gioco più sicuro e informato.

Visita la sezione del nostro sito dedicata al Responsible Gaming: https://brnw.ch/21wMHxW



PressGiochi