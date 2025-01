NOVOMATIC Italia sarà Full Sponsor dell’edizione 2025 dell’AIWeek

NOVOMATIC Italia è felice di annunciare che sarà Full Sponsor dell’edizione 2025 dell’AIWeek, il più grande evento in Italia sull’Intelligenza Artificiale! L’AI non è solo una tecnologia, ma un motore

L’AI non è solo una tecnologia, ma un motore di innovazione, trasformazione e crescita. Essere protagonisti in un evento così importante conferma il nostro impegno a investire nel futuro, facendo dell’innovazione il nostro punto di forza. Durante l’AI Week, avremo l’occasione di confrontarci con i migliori esperti del settore, scoprire le ultime novità e contribuire a definire il ruolo cruciale dell’AI nello sviluppo delle imprese.

L’appuntamento è per il 13 e 14 maggio presso Milano Fiera Rho.

PressGiochi