NOVOMATIC Italia per la chirurgia Robotica dell’Ospedale Infermi di Rimini

NOVOMATIC Italia è lieta di annunciare un’importante iniziativa in favore della sanità locale riminese: la donazione di un avanzato macchinario per la chirurgia robotica all’Ospedale Infermi di Rimini; un progetto che il Gruppo NOVOMATIC Italia ha sostenuto con un erogazione di 100.000€ in partnership con la Delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna e altre aziende locali, e che vuole essere un significativo gesto di vicinanza al territorio e un impegno concreto verso il miglioramento delle cure sanitarie per la comunità in cui l’azienda ha mosso i primi passi 17 anni fa.

Il nuovo macchinario per la chirurgia robotica Da Vinci X, dotato delle tecnologie più avanzate, da oggi consente ai chirurghi dell’Ospedale di Rimini di eseguire interventi con maggiore precisione e sicurezza, trovando applicazioni in tutte le specialità, con numerosi vantaggi rispetto alla chirurgia tradizionale. Questa innovazione consente di ridurre i tempi di recupero dei pazienti, minimizza il dolore post-operatorio riducendo il rischio di complicanze.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire a migliorare le strutture sanitarie locali e di sostenere i professionisti che ogni giorno si dedicano alla cura di chi ne ha bisogno. – ha dichiarato Markus Buechele, CEO di NOVOMATIC Italia – Questo innovativo strumento di chirurgia rappresenta un passo avanti verso una sanità più efficiente e tecnologicamente avanzata, e conferma come la collaborazione tra il settore privato e il sistema sanitario pubblico possa portare a risultati eccellenti e fondamentali per il bene comune. NOVOMATIC Italia è orgogliosa di aver fatto dato il suo contribuito alla realizzazione di questo importante progetto”.

Questa iniziativa segue il percorso di sostegno al territorio intrapreso dal Gruppo NOVOMATIC Italia sin dal suo arrivo a Rimini nel 2007, e si ispira al pilastro “Active in the community”, perno delle strategie di Responsabilità Sociale d’Impresa di NOVOMATIC in tutto il mondo.