NOVOMATIC ITALIA partner del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli 2024

NOVOMATIC Italia sarà tra i partner del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli 2024, che si terrà dal 20 al 25 agosto presso la Fiera di Rimini. Lo storico evento, giunto alla 45° edizione, rappresenta un appuntamento fondamentale per la vita pubblica in Italia, e si caratterizza per essere uno dei principali per Rimini e per tutta l’Emilia-Romagna.

“Il Meeting rappresenta non solo un’importante occasione di confronto e riflessione sulla realtà economica e sociale italiana, ma anche un momento significativo per riaffermare il nostro impegno verso il territorio che ci ospita e che consideriamo fondamentale per il nostro successo. – dichiara Markus Buechele, CEO del Gruppo NOVOMATIC Italia – Il nostro legame con Rimini e con la sua comunità è sempre stato uno dei pilastri su cui abbiamo costruito la nostra azienda. Siamo convinti che la crescita e l’innovazione non possano prescindere da una forte connessione con il contesto locale in cui operiamo. Partecipare a questo incontro ci permette di dimostrare concretamente quanto teniamo a rafforzare questa relazione, ascoltando le esigenze, le sfide e le opportunità che emergono da questo territorio così ricco di storia e potenzialità”.

La presenza al Meeting di Rimini, si snoda attraverso quattro direttrici:

Territorio, Capitale Umano, Sport e Cultura.

L’impegno per il Territorio

Da sempre, il Gruppo NOVOMATIC crede fermamente nell’importanza di contribuire attivamente alla crescita e al benessere del territorio in cui opera. Attraverso il sostegno al Meeting di Rimini, condivideremo con i visitatori le nostre iniziative, i progetti e le collaborazioni che mirano a sostenere e valorizzare la comunità locale, la nostra presenza, infatti, ruoterà attorno al motto e pilastro di Corporate Responsibility: “Active in The Community”, attraverso cui identifichiamo tutte le iniziative aziendali dedicate al territorio e alle persone che lo abitano.

Il Nostro Capitale Umano

Le risorse umane sono il motore alla base del successo e della crescita della nostra azienda. In occasione del Meeting, NOVOMATIC Italia sarà tra i promotori di un convegno dedicato agli sviluppi normativi riguardanti gli investimenti delle imprese nel capitale umano. L’incontro, dal titolo “Il primo capitale dell’impresa è la Persona”, si terrà il giorno 23/08 alle 13:00 e sarà un’opportunità utile per intercettare le prospettive future in tema di formazione e accrescimento delle risorse umane e analizzare come queste potranno incidere sulla trasformazione del lavoro e sulla sostenibilità economica delle imprese.

I Valori dello Sport

La valorizzazione del territorio e delle persone che lo abitano, passa anche dallo sport e dal benessere psico-fisico che da esso deriva. Per NOVOMATIC Italia i valori positivi dello sport, del lavoro di squadra e del rispetto reciproco rappresentano un’importante leva della propria responsabilità sociale nei confronti dei dipendenti e più in generale della comunità. Durante il Meeting, avremo l’occasione di promuovere queste qualità attraverso la brandizzazione del padiglione dedicato al calcio, evidenziando come lo sport sia un potente strumento di inclusione sociale e sviluppo personale.

Cultura: gli Spettacoli al Teatro Galli

Il sostegno alla cultura è fondamentale per garantire lo sviluppo socioculturale della comunità. È con questa convinzione che NOVOMATIC Italia ha voluto essere sponsor degli spettacoli che saranno ospitati dal Teatro Galli durante la settimana del Meeting. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore segno del nostro impegno per la promozione della cultura e delle arti nel nostro territorio. I visitatori del Meeting potranno assistere a una serie di eventi culturali di altissimo livello, che contribuiranno ad arricchire l’esperienza complessiva della manifestazione.

PressGiochi