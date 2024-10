NOVOMATIC Italia: Innovazione e Sicurezza agli EGR Italy Awards

NOVOMATIC Italia ha partecipato agli EGR Italy Awards, l’evento che celebra l’eccellenza nel settore del gioco online italiano. Il Gruppo ha partecipato alla cerimonia di premiazione che ha visto presenti nelle short list dei candidati d’eccellenza: QuiGioco Plus, il nuovo portale di gioco di HBG Online Gaming, e ADMIRAL Pay; nominate rispettivamente nelle categorie “Innovazione di Prodotto Interno” e “Migliore Azienda per Pagamenti e Controllo Frodi”. Le nomination agli EGR Italy Awards confermano l’impegno costante di NOVOMATIC Italia nell’innovazione e nella sicurezza, e nel portare valore aggiunto allo sviluppo settore del gioco Pubblico del nostro Paese attraverso soluzioni commerciali all’avanguardia.

QuiGioco Plus: Un Nuovo Standard per il Gioco Online

QuiGioco Plus, lanciato recentemente da HBG Online Gaming, rappresenta una rivoluzione nel mondo del gaming online. Questa piattaforma innovativa offre un’esperienza di gioco unica. La candidatura nella categoria “Innovazione di Prodotto Interno” è un riconoscimento significativo per l’impegno di QuiGioco Plus nel ridefinire gli standard del settore, offrendo un modello di gioco che rende il divertimento accessibile con un solo canone mensile. Una proposta che promuove un utilizzo responsabile e sostenibile della piattaforma, senza la necessità di frequenti depositi.

ADMIRAL Pay: Sicurezza e Affidabilità nei Pagamenti Digitali

ADMIRAL Pay, un istituto di pagamento digitale con oltre 40.000 billers convenzionati, è stata nominata nella categoria “Migliore Azienda per Pagamenti e Controllo Frodi”. La candidatura evidenzia l’impegno di ADMIRAL Pay nel garantire operazioni finanziarie sicure e protette, semplificando l’interazione dei cittadini con il mondo dei pagamenti. La società offre servizi B2B e B2C raggiungendo il cittadino il giocatore sia in-store, grazie a 1.900 punti affiliati, che in app grazie all’innovativa soluzione mobile APay E-Wallet.

Un Traguardo Importante per NOVOMATIC Italia

Queste candidature rappresentano un traguardo significativo per NOVOMATIC Italia, evidenziando l’eccellenza e l’innovazione delle sue società controllate. La partecipazione agli EGR Italy Awards celebra i successi raggiunti e rafforza l’impegno dell’intero gruppo nel promuovere standard elevati di qualità e sicurezza nel settore del gioco online e dei pagamenti digitali

PressGiochi