NOVOMATIC Italia e ADMIRAL Pay sono Main Partner della Cardio Race 2024 di Roma

NOVOMATIC Italia ed ADMIRAL Pay sono main partner della Cardio Race 2024 di Roma, evento giunto all’8° edizione, che è ad oggi una delle più importanti manifestazioni sportive dedicate alla salute del cuore e alla prevenzione. In linea con i valori di promozione della salute e del benessere, il nostro coinvolgimento riflette l’impegno del Gruppo in materia di salute e sicurezza, nonché la promozione dello sport quale potente strumento per migliorare la qualità della vita.

NOVOMATIC Italia e ADMIRAL Pay, che sarà presente con l’app APay E-Wallet, sosterranno la Cardio Race, al fine di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare e della lotta alla morte cardiaca improvvisa, un tema che ci sta particolarmente a cuore.

Nei giorni scorsi, abbiamo infatti annunciato installazione in tutte le 280 sale da gioco ADMIRAL in Italia di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE), strumenti fondamentali per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze cardiache. Gli apparecchi installati sono facili da utilizzare e accessibili a tutti, e il personale è stato formato per l’utilizzo di questi dispositivi, in modo da poter intervenire prontamente in caso di necessità, aumentando così le possibilità di salvare vite umane.

Essere partner della Cardio Race 2024 significa condividere un percorso insieme ai partecipanti, che, correndo per le strade di Roma, si fanno portavoce di un messaggio chiaro: prevenire le malattie cardiovascolari è possibile, e lo sport è un alleato prezioso.

L’appuntamento è all’Ippodromo di Capannelle, che ospiterà dal 4 al 6 ottobre il Villaggio del Cuore con aree nelle quali saranno effettuati gratuitamente controlli di prevenzione per le patologie cardiovascolari e dove si potrà partecipare a iniziative di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psico-fisico. Domenica 6 ottobre, giornata conclusiva della manifestazione, si svolgerà la Cardio Race, la Corsa e passeggiata per il Cuore, competitiva e non competitiva.

L’evento sarà una bellissima occasione per vivere lo sport, riscoprendo il valore del movimento e della cura di sé, circondati dalla bellezza della città eterna. Siamo certi che la Cardio Race 2024 rappresenterà non solo una sfida sportiva, ma un’importante occasione di crescita e consapevolezza per tutti coloro che vi prenderanno parte: invitiamo tutti a unirsi a noi per vivere insieme questa giornata di sport, salute e solidarietà.

PressGiochi