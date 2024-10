Novomatic Italia: Davide Diodato alla giornata di onboarding dedicata ai nuovi ingressi

Il nostro CEO, Davide Diodato, ha partecipato alla giornata di onboarding dedicata ai nuovi ingressi di NOVOMATIC Italia, dando il benvenuto ai colleghi delle diverse società del Gruppo e presentando loro HBG Online Gaming e i prodotti a marchio Quigioco. Un momento importante per conoscere da vicino i valori, la visione e l’energia che ci guidano nel settore del gioco online.

È stato un piacere condividere con tutti loro l’entusiasmo e la passione che ci caratterizzano, perché ogni nuovo talento rappresenta una risorsa fondamentale per continuare a innovare e crescere insieme.

Tra gli oltre 30 partecipanti all’ultimo onboarding, 4 colleghi entreranno in forze direttamente nel team di www.quigioco.it: grazie al loro fondamentale contributo siamo pronti a raggiungere nuovi traguardi!

Lo comunica il gruppo Novomatic Italia in una nota.

Pressgiochi