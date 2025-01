NOVOMATIC Italia completa la fusione tra HBG Online Gaming e Spati

HBG Online Gaming Srl, parte del Gruppo NOVOMATIC Italia, annuncia la fusione per incorporazione di Spati Srl, società operante con il brand ScommesseItalia nel mercato italiano dell’online e delle scommesse sportive con una rete di 82 punti vendita e più di 30mila clienti registrati.

HBG Online Gaming, titolare del marchio Quigioco, in grande crescita nel panorama digital italiano, si arricchisce dell’esperienza ultradecennale di ScommesseItalia, dando vita a un retail con oltre 130 betting shop e con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di prodotti e innovare l’esperienza di gioco per i propri clienti.

L’integrazione tra Quigioco e ScommesseItalia mira a consolidare i rapporti con tutta la filiera e i business partner, che ricoprono un ruolo fondamentale sul territorio, con l’obiettivo di lungo termine di rafforzare le sinergie, dare valore alle caratteristiche e accrescere gli investimenti in vista dei prossimi bandi di gara online e retail.

La fusione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia omnichannel e nella presenza sul territorio del Gruppo NOVOMATIC Italia, che mira a creare soluzioni sempre più integrate per i suoi clienti, sia come fornitore di prodotti di gioco, sia nella proposta al mercato di servizi utili al retail per stare al passo con esigenze sempre più marcate di innovazione tecnologica, mantenendo standard di qualità elevati per i propri consumatori e i propri partner. In questo senso HBG Online Gaming continuerà a investire garantendo un’esperienza di gioco completa, sicura e coinvolgente.

PressGiochi