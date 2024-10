Norvegia, Norsk Tipping sotto inchiesta per problemi di autoesclusione dei giocatori

La Lotteritilsynet, l’autorità norvegese di regolamentazione del gioco, ha avviato un’inchiesta su Norsk Tipping, l’operatore di gioco monopolista statale, a causa di presunti fallimenti riguardanti l’autoesclusione dei giocatori: alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nel bloccarsi dall’accesso all’app mobile del casinò.

Norsk Tipping ha auto-segnalato il problema a giugno, confermando che alcuni clienti non erano in grado di attivare l’autoesclusione. La normativa norvegese prevede che gli operatori di gioco debbano offrire ai giocatori la possibilità di autoescludersi o prendersi una pausa dal gioco. In base alla Sezione Nove della Legge sul Gioco norvegese, un giocatore non può revocare il blocco fino a un anno dopo l’attivazione.

Anya Markhus, consulente senior della Lotteritilsynet, ha confermato l’apertura dell’inchiesta, sottolineando che l’ente dovrà determinare se i fallimenti riscontrati giustifichino azioni di enforcement. Norsk Tipping è stata invitata a fornire informazioni dettagliate sul problema, comprese le misure adottate per risolverlo e il numero di clienti colpiti tra luglio 2023 e giugno 2024.

“Il caso è nelle fasi iniziali. Norsk Tipping ci ha informati della discrepanza. Effettueremo ulteriori indagini per capire se c’è stata una violazione della legge,” ha dichiarato Markhus.

Anne Marit Sletten, responsabile delle comunicazioni di Norsk Tipping, ha confermato che il problema è stato risolto e che l’operatore accoglie con favore l’indagine. “Questa è una questione che risale a qualche tempo fa, e l’errore è stato corretto. Norsk Tipping ha informato autonomamente la Lotteritilsynet riguardo al caso”.

In un contesto già sotto osservazione, Norsk Tipping è stata recentemente multata di 4,5 milioni di NOK (circa 380.000 euro) per aver pagato un jackpot superiore ai limiti stabiliti dalla legislazione norvegese. In particolare, il casinò online KongKasino ha erogato un jackpot di 25 milioni di NOK, ben oltre il massimo consentito di 5 milioni di NOK per jackpot e 100.000 NOK per premi standard.

Pressgiochi