Norvegia: Høyre si impegna ad aprire il mercato norvegese del gioco d’azzardo alla concorrenza

Høyre, il Partito Conservatore Norvegese e principale forza di opposizione in parlamento, ha annunciato che è favorevole all’apertura del mercato norvegese del gioco d’azzardo alla concorrenza. Il partito ha adottato una politica per porre fine al monopolio statale di lunga data nel settore come parte del suo manifesto per le prossime elezioni generali di settembre 2025.

Questo cambiamento segna una modifica della politica di Høyre, che è stato il partito di governo in Norvegia dal 2013 al 2021. Durante il suo ultimo mandato, era favorevole al mantenimento dei monopoli di Norsk Tipping e Norsk Rikstoto.

La Norvegia è destinata a diventare l’ultimo paese in Scandinavia con un monopolio del gioco d’azzardo statale una volta che la Finlandia aprirà un mercato competitivo nel 2027. Tuttavia, il cambiamento di politica di Høyre significa che la Norvegia potrebbe seguire la Finlandia e aprire un mercato di gioco d’azzardo competitivo e regolamentato entro il 2028, se il partito otterrà buoni risultati nelle elezioni.

La politica è stata promossa dai membri del partito Magnus Mæland, Ola Svenneby, Tage Pettersen e Anita Oterhals Eide. La promessa del manifesto afferma che il partito “sostituirà l’attuale modello di diritti esclusivi con un modello autorizzato per aumentare le entrate per lo stato e offrire maggiori opportunità per aiutare coloro che stanno lottando con problemi di gioco d’azzardo”. Si osserva che l’indagine per lo sviluppo di un quadro normativo si concentrerà sulle esperienze dei paesi vicini, Svezia, Danimarca e ora Finlandia.

Oggi Høyre è il secondo partito più grande nel parlamento norvegese, occupando 36 dei 169 seggi. Ha ricevuto il 20,6% dei voti nelle elezioni generali del 2021, il cui risultato ha portato alla formazione di un governo di coalizione minoritaria guidato da Jonas Gahr Støre del Partito Laburista con il Partito di Centro. La coalizione richiede il sostegno del Partito della Sinistra Socialista per avere una maggioranza. Le prossime elezioni generali sono previste per l’8 settembre 2025.

I gruppi industriali europei, incluso l’EGBA, hanno a lungo chiesto che Norvegia e Islanda pongano fine ai loro sistemi di monopolio sul gioco d’azzardo e introducano una concorrenza regolamentata.

All’inizio di quest’anno, l’autorità norvegese di regolamentazione del gioco Lottstift ha avvertito le piattaforme di social media che intende adottare un approccio di tolleranza zero per la promozione di contenuti relativi al gioco d’azzardo, inclusi i streaming. Ha ricordato alle piattaforme che la Legge sulla Radiodiffusione della Norvegia vieta tutta la pubblicità di gioco d’azzardo, tranne quella che promuove gli operatori monopolisti statali Norsk Tipping e Norsk Rikstoto.

L’autorità ha dichiarato di aver già preso “misure serie” contro Schpell.com per le trasmissioni di influencer norvegesi che promuovono casinò online. Lottstift ha emesso ordini all’operatore della piattaforma Tiergarten Marketing Ltd di cessare tali attività di marketing in Norvegia dopo aver constatato che aveva promosso streaming registrati su Twitch, Kick e YouTube.

