Nick Harding (Bacta) nominato vicepresidente del comitato della fiera EAG

Nick Harding è stato nominato vicepresidente del comitato della fiera EAG della Bacta, l’associazione britannica del settore dell’intrattenimento e del gioco.

Recentemente scelto come ambasciatore della fiera per il lancio del nuovo London Casino and Gaming Show (LCG), Harding avrà ora una responsabilità più ampia, che includerà anche la gestione di altri due eventi che si terranno presso ExCeL, Londra, dal 14 al 16 gennaio 2025: l’EAG Expo, dedicato al settore dell’intrattenimento elettronico, e il nuovo SIE Expo, uno show dedicato all’intrattenimento sociale.

Martin Burlin, presidente della fiera, ha elogiato l’impegno di Harding: “Nick ha dato un contributo enorme al lancio del LCG. Grazie alla sua vasta esperienza in diversi settori, siamo convinti che possa offrire grande valore sia agli eventi esistenti sia ai nuovi brand.”

Con questa nomina, la fiera di gennaio punta a consolidare la propria offerta e ad attrarre un pubblico ancora più ampio di operatori e professionisti del settore.

PressGiochi