NFL. I 49ers rivedono il titolo dopo 30 anni ma i Chiefs sognano un tris storico: Mahomes ancora sul tetto del mondo a 7,50 su Sisal.it

La corsa verso la conquista del Superbowl parte stanotte quando i campioni in carica dei Kansas City Chiefs ospitano i Baltimore Ravens. La stagione NFL di football americano prende il via con gli occhi di tutti che saranno su Patrick Mahomes e compagni i quali vogliono scrivere la storia: se il prossimo 9 febbraio al Caesars Superdome di New Orleans, i biancogiallorossi di Andy Reed alzeranno al cielo il Vince Lombardi Trophy, saranno i primi nella storia a vincere il titolo per tre stagioni di seguito, il quarto in sei anni. Gli esperti Sisal ritengono che i Chiefs, vincenti a 7,50, abbiano le carte in regola per centrare lo storico obiettivo.

Davanti ai campioni in carica però ci sono i San Francisco 49ers, sconfitti lo scorso anno nel Superbowl dello scorso anno e pronti a prendersi la rivincita nei confronti di Kansas. Infatti anche nel 2020 le due franchigie si erano sfidate con in palio il titolo della NFL ma con Mahomes e compagni vincitori anche in quella occasione. I californiani sono tra le squadre più vincenti della Lega, 5 titoli, ma non trionfano dal 1995 e, da allora, hanno disputato tre Superbowl uscendone sempre sconfitti. Brock Purdy vuole trascinare i suoi verso l’anello numero sei, uno scenario che si gioca a 6,00.

Il podio per la corsa al titolo NFL è completato dalla coppia Baltimore Ravens e Buffalo Bills. Entrambe offerte a 9,00, le due squadre hanno storie agli antipodi: i Ravens hanno vinto due titoli su altrettanti finali disputate a differenza dei Bills che in quattro Superbowl disputati, tra il 1991 e il 1994, non ne hanno portato a casa neanche uno.

Difficile trovare una sorpresa ma se si dovesse pensare a una underdog, se ne potrebbero elencare due, Detroit Lions e Cincinnati Bengals. I primi sono una delle

quattro formazioni a non aver mai disputato un Superbowl dopo averlo sfiorato lo scorso anno in una partita meravigliosa contro San Francisco. Joe Burrow e

compagni, invece, vogliono prendersi la rivincita dopo la sconfitta nel 2022 e portare a Cincinnati il primo titolo della storia. Il successo di una tra Lions e Bengals

pagherebbe 12 volte la posta.

PressGiochi