MotoGP. Martín contro Bagnaia a Misano ma occhio a Márquez

Due settimane dopo, il Motomondiale torna nuovamente a Misano dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il back to back sul circuito romagnolo è dovuto a un cambiamento di calendario dopo la cancellazione del Gran Premio del Kazakistan. Ancora una volta sono i tre protagonisti del Mondiale a prendersi la scena come favoriti della vigilia. Gli esperti Sisal ritengono Pecco Bagnaia, a secco da due gare, come il favorito nella gara di domenica, a 2,00, mentre nella Sprint del sabato è offerto a 2,75. La griglia di partenza è invertita per il grande rivale del due volte iridato: Jorge Martín, in stagione, ha vinto solo due gare lunghe, l’ultima addirittura a maggio a Le Mans, ed è quindi normale che parta dietro Pecco la domenica a 3,00. Ma nella Sprint il pilota della Ducati Pramac rimane imbattibile o quasi tanto che il suo successo, il sesto al sabato, si gioca a 2,50.

Il terzo incomodo, non solo per il weekend a Misano, ma anche in ottica titolo mondiale, è Marc Márquez, reduce da due vittorie in fila tra Aragón e lo stesso

circuito intestato all’indimenticato Marco Simoncelli. Il Cabroncito cerca il three-peat, prendendo in prestito un termine molto in voga negli sport americani, per accorciare il gap che lo distanzia dalla vetta della classifica iridata. Márquez ha la medesima quota, 4,50, sia per il trionfo nella Sprint che alla domenica.

Il resto del plotone di MotoGP va a caccia di una impresa: Enea Bastianini, sulla seconda Ducati ufficiale, è dato vincente a 9,00; Pedro Acosta, Gas Gas, si gioca a

12 mentre il successo di uno tra Brad Binder, KTM, e Franco Morbidelli, Ducati Pramac, pagherebbe 16 volte la posta.

PressGiochi