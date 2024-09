Miele (Corte dei Conti): “Il riordino deve passare per il rispetto della legalità e per la sostenibilità degli interessi economici del settore giochi”

“Il presidio sui territori sul profilo della legalità è altresì importante sulla tutela della salute. Vengono rilevati aspetti legati alla ludopatia, al risparmio e alla salute pubblica. Il riordino deve passare per il rispetto della legalità e per la sostenibilità degli interessi economici del settore. Penalizzare il settore significa compromettere il gettito erariale, perché il gioco pubblico ha un rilievo economico e sociale. Il gioco per lo Stato vale 11 miliardi di euro. Questo settore garantisce interessi collettivi primari ma si tratta di attività complesse, che oggi richiedono un rapporto stretto tra pubblica amministrazione e privati. Credo quindi, che la via maestra per il riordino di settore debba coniugare la legalità, la trasparenza e la sicurezza del settore Gioco”.

Lo ha dichiarato Tommaso Miele presidente aggiunto della Corte dei Conti intervendo questa mattina al Forum Acadi 2024.

PressGiochi