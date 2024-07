MERKUR UK lancia ricerca sulle tecnologie di gioco di nuova generazione

MERKUR UK sta aprendo la strada allo sviluppo delle future macchine da gioco grazie a un accordo di partnership con l’Università di Central Lancashire (UCLan).

Un gruppo di dieci studenti del dipartimento di tecnologia dell’università parteciperà al progetto triennale intitolato “La prossima generazione di tecnologie di gioco”.

Il progetto di ricerca esplorerà il design delle macchine, l’uso di materiali compositi per ridurre i costi di produzione e trasporto e come l’intelligenza artificiale possa essere applicata alla manutenzione predittiva delle macchine.

Sascha Blodau, direttore generale di MERKUR UK, ha dichiarato: “Sono lieto di confermare questo progetto dinamico che porterà una prospettiva nuova ed entusiasmante su come la tecnologia possa essere impiegata per sviluppare la prossima generazione di macchine da gioco. Questo tipo di collaborazione è una prima nel settore terrestre del Regno Unito e i risultati potrebbero avere implicazioni profonde per il modo in cui l’intrattenimento legato al gioco d’azzardo viene offerto e apprezzato dai giocatori”.

PressGiochi