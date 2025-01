Mega Roulette Italia di Pragmatic Play disponibile su CasinoMania

CasinoMania, casino online del gruppo Cristaltec, presenta la Mega Roulette Italia di Pragmatic Play, una versione rinnovata del gioco completamente in italiano, ideata per rispondere alle esigenze dei giocatori locali.

CasinoMania, casino online del gruppo Cristaltec, presenta la Mega Roulette Italia di Pragmatic Play, una versione rinnovata del gioco completamente in italiano, ideata per rispondere alle esigenze dei giocatori locali. Con presentatori madrelingua, l’esperienza di gioco si distingue per l’altissima qualità e l’attenzione dedicata al pubblico italiano. Questa nuova aggiunta arricchisce l’ampia selezione di tavoli in lingua italiana dello Studio Tricolore, tra cui spiccano BlackJack e Punto e Banco.

Il gameplay rimane fedele al format originale del game show. Una roulette francese tradizionale domina la scena in uno studio di eccellenza, arricchito da moltiplicatori che appaiono a ogni giro e da elementi grafici ispirati alla cultura italiana. Telecamere multiple in risoluzione 4K catturano ogni attimo, offrendo un’esperienza coinvolgente mentre i giocatori mirano a ottenere Mega Moltiplicatori casuali fino a 500x.

PressGiochi