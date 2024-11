Match Fixing: IBIA potenzia la piattaforma per monitorare le scommesse illegali

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha annunciato un significativo aggiornamento della piattaforma tecnologica che supporta la sua rete globale di monitoraggio dell’integrità. Questo miglioramento fornirà a IBIA e ai suoi membri in crescita l’accesso a strumenti avanzati progettati per tutelare i mercati di scommesse regolamentati, proteggere i consumatori e mantenere l’integrità degli eventi sportivi in tutto il mondo.

L’aggiornamento tecnologico, sviluppato in collaborazione con Bluehouse Technology, è stato appositamente progettato per soddisfare le esigenze operative di IBIA. Semplifica il processo di identificazione e segnalazione di attività sospette di scommesse, consentendo una risposta più rapida ed efficiente alle potenziali minacce all’integrità. L’aggiornamento della piattaforma fa parte dell’impegno continuo di IBIA nell’investire in risorse tecnologiche per contrastare la manipolazione legata alle scommesse.

La nuova piattaforma migliora la capacità di monitorare attività sospette, migliorare l’analisi dei dati e condividere informazioni utili con le principali parti interessate. Ciò include l’accesso a flussi di dati specifici di monitoraggio e avviso per autorità di regolamentazione del gioco e altre entità, migliorando così in modo significativo l’interazione e la cooperazione che supportano le attività investigative importanti. Questa collaborazione migliorata giocherà un ruolo fondamentale nel supportare le indagini e rafforzare la fiducia nell’integrità dei mercati globali delle scommesse.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “La nuova piattaforma tecnologica per l’integrità di IBIA offre funzionalità migliorate e potenzia enormemente la nostra capacità di analizzare i dati sugli account dei clienti dei nostri membri, che coprono oltre 300 miliardi di dollari in transazioni di scommesse annuali, per identificare e segnalare attività sospette. L’aggiornamento ci consente di fornire una piattaforma tecnologica che è al passo con le esigenze di integrità del nostro numero crescente di membri e con la portata e la scala dei dati di mercato che riceviamo dalla nostra rete di intelligence più ampia. Sarà una pietra miliare nei nostri continui sforzi per proteggere l’integrità degli eventi sportivi e dei mercati delle scommesse sportive regolamentate a livello globale.”

Sharmila Pillai, Direttore di Bluehouse Technology, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver lavorato a stretto contatto con IBIA per sviluppare questa nuova piattaforma di monitoraggio e allerta. Il nostro team ha lavorato duramente per garantire che il progetto fosse completato in tempo e nel rispetto del budget, e siamo lieti che abbia superato un rigoroso audit di sicurezza indipendente da parte di una compagnia leader nei test e nelle certificazioni.”

La rete globale di monitoraggio di IBIA è uno strumento anticorruzione altamente efficace, che rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentate utilizzando l’attività transazionale collegata agli account individuali dei clienti. La nuova piattaforma offre numerosi importanti avanzamenti tecnologici per assistere questo processo, che hanno superato un audit di sicurezza indipendente eseguito da Bulletproof, una compagnia di Gaming Laboratories International (GLI).

Il lancio della nuova piattaforma avviene poco prima dell’apertura del mercato delle scommesse sportive in Brasile, che, secondo H2 Gambling Capital, si prevede raggiunga un volume di scommesse sportive pari a 34 miliardi di dollari entro il 2028, con i membri di IBIA che rappresentano oltre il 70% delle entrate lorde del mercato delle scommesse. IBIA e il Ministero delle Finanze brasiliano hanno recentemente firmato un accordo di cooperazione per l’integrità che consentirà la condivisione di informazioni relative ad attività sospette di scommesse connesse agli sport brasiliani.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha aggiunto: “L’aggiornamento della piattaforma di monitoraggio e allerta di IBIA è particolarmente tempestivo, dato il lancio imminente delle scommesse sportive regolamentate in Brasile. Siamo certi che questo strumento fornirà un supporto di classe mondiale ai nostri nuovi membri e partner, comprese le autorità brasiliane e gli enti sportivi, per proteggere il mercato e gli eventi sportivi.”

Il report di IBIA relativo al terzo trimestre ha dettagliato 42 segnalazioni durante il periodo. Le segnalazioni di IBIA hanno contribuito alle indagini e alla successiva sanzione di 21 club, giocatori e ufficiali nel 2023.

PressGiochi