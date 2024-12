Martin Burlin lascia il ruolo di presidente dell’EAG dopo aver ultimato l’edizione del 2025

Martin Burlin, che ha servito i divertimenti e l’industria dei giochi del Regno Unito per più di quattro decenni, incluso come presidente dell’associazione commerciale terrestre Bacta, sarà succeduto da un altro ex presidente della Bacta e dalla rispettata figura del settore Nick Harding. Martin Burlin manterrà la sua Associazione Lifetime con il London Show come direttore senior non esecutivo di EAG Expo.

Riflettendo sulla sua amministrazione Martin Burlin ha dichiarato: “Ho avuto il privilegio di frequentare ATEI da giovane, successivamente prestando servizio come presidente di Ate Ltd, lanciando EAG nel 2010 e insieme a un talentuoso team organizzativo e colleghi del consiglio di amministrazione che aiuta a stabilire una vetrina professionale e rispettata per l’industria europea del Regno Unito e più ampia.

Sono particolarmente lieto di aver contribuito alla crescita di EAG che nel 2025 includerà due fiere complementari co-localizzate sotto forma di Social Immersive Entertainment Expo e London Casino and Gaming Show. Entrambi gli eventi si affiancheranno a EAG come espansione naturale, offrendo nuovi flussi di entrate sia per gli operatori che per i produttori”.

Ha aggiunto: “Questo è il momento giusto per me per passare le redini e sono lieto che Nick Harding, che ha servito il settore sia come rispettato dirigente senior che come presidente di Bacta, si occuperà di quello che è un evento in crescita e dinamico. Non ho dubbi che porterà EAG Expo al livello successivo”.

Confermando la successione, il presidente di Bacta, John Bollom, ha affermato: “Vorrei ringraziare enormemente Martin per la sua gestione esperta dell’EAG Expo. Non solo ha lanciato la fiera, ma ha anche navigato nella tempesta perfetta causata dal COVID-19, quando il settore è stato tra i primi a essere bloccato e l’ultimo a riaprire. Successivamente ha supervisionato la decisione di portare l’organizzazione della fiera internamente e le aggiunte strategiche della Social Immersive Entertainment Expo e del London Casino and Gaming Show all’esperienza EAG.

Ho spesso detto che EAG è il gioiello della corona di Bacta e non c’è dubbio che Bacta abbia tratto enormi benefici dal periodo di Martin come Presidente”.

Nick Harding ha osservato: “EAG sarà ancora una volta ricco di nuovi prodotti innovativi, molti dei quali faranno il loro debutto nel settore. Queste non sono caratteristiche casuali, ma sono il risultato di decisioni strategiche prese per valide ragioni aziendali.

Credo che la fiducia che le aziende ripongono in EAG sia il tributo perfetto al mandato di Martin come Presidente. Per molte ragioni sarà conosciuto come il padre di EAG e non vedo l’ora di seguire le sue orme e continuare la storia di successo dello show”.

PressGiochi