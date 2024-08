Manchester United-Liverpool, primo big match per i Red Devils. I pronostici ci Netwin

La Premier League è iniziata subito a suon di grandi sfide e ci regala un duello atteso per settimane e mesi: di fronte Reds e Red Devils, nel primo reale test per Arne Slot

La terza giornata della Premier League ci regala l’ennesimo capitolo di una rivalità centenaria. Da un lato il Liverpool e dall’altro il Manchester United, due club che sono l’espressione del sentimento popolare e di due tifoserie tra le più calde del paese. Sarà anche un duello olandese, con Arne Slot chiamato ad avere la meglio su Erik ten Hag: un duello già visto in Eredivisie, quando l’attuale tecnico dei Reds guidava l’AZ e mise seriamente a rischio il titolo dell’Ajax. Chi la spunterà?

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Liverpool ha vissuto un debutto perfetto: due vittorie su due, quattro gol fatti e zero subito. Arne Slot deve però ancora affrontare la sua prima big e la sua prima sfida di prestigio, dopo i successi contro Ipswich e Brentford.

Di fronte ci sarà un Manchester United che ha già mostrato le prime crepe. Dopo il successo in extremis contro il Fulham, griffato-Zirkzee, proprio l’olandese è finito nell’occhio del ciclone per quel tocco che ha fatto annullare la rete di Garnacho. Lo United ha poi perso 2-1 contro il Brighton, la sua bestia nera.

IL PUNTO SUL LIVERPOOL

Arne Slot ha avviato il nuovo ciclo del Liverpool e, da tecnico intelligente, non ha toccato una sola virgola del progetto di Jurgen Klopp. L’ex di AZ e Feyenoord, che fece tremare il dominio dell’Ajax di Erik ten Hag, ha riconfermato in toto le stelle del precedente ciclo e ha solo piazzato un colpo per il futuro: Mamardashvili arriverà nel 2025 come dopo-Alisson, vista la probabile partenza dell’ex Roma verso l’Arabia. Ottime le prime due uscite, per un Liverpool che non ha perso intensità e motivazione: 2-0 all’Ipswich e 2-0 al Brentford, ritrovando una significativa solidità nella retroguardia. Ora il primo test di prestigio, per una delle favorite al titolo.

IL PUNTO SUL MANCHESTER UNITED

Di fronte ci sarà un Manchester United che si conferma un cantiere aperto sotto ogni punto di vista. La conferma a sorpresa di Erik ten Hag ha generato l’ennesima rivoluzione estiva, che non sta ancora dando i suoi frutti. Nessuno dei neoacquisti, sin qui, è partito titolare. Zirkzee ha segnato al debutto, ma resta un’alternativa ai titolari, così come de Ligt e gli altri colpi. Le scelte di ten Hag fanno discutere, soprattutto vista l’insistenza sugli spenti Maguire e Mount. Dopo il successo in extremis col Fulham, è arrivata la sconfitta col Brighton per 2-1. Potrebbe cambiare qualcosa, in vista della 3a giornata.

PROBABILI FORMAZIONI

Difficile che Slot tocchi un assetto che sta funzionando. Alexander-Arnold è tornato terzino con Robertson, Konaté e van Dijk danno fisico ed esperienza. In mezzo al campo Gravenberch agisce da metronomo, MacAllister e Szoboszlai sono le armi della qualità. Intoccabile e in grande condizione il tridente: Diogo Jota aggiunge imprevedibilità a Salah e Luis Diaz.

Di fronte ci sarà un Manchester United che dovrebbe avere un Ugarte in più, ma difficilmente lo farà debuttare. In mezzo ci saranno ancora Casemiro e Mainoo, con due possibili cambi: Garnacho per Mount, de Ligt per Maguire. Aria di conferma per Rashford, che manderebbe ancora in panchina Joshua Zirkzee.

LIVERPOOL (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Diogo Jota, Diaz.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) – Onana; Mazraoui, de Ligt, Martinez, Dalot; Mainoo, Casemiro; Diallo, Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Quote nettamente a favore di un Liverpool che vanta tutt’altro spessore rispetto alla sua rivale, nel periodo recente. Eppure, l’anno scorso sono arrivati due pareggi in Premier League. I tipster di Netwin consigliano di puntare sul 2 e sul successo dei Reds all’Old Trafford quotato a 1.85, oltre che sull’Over 3.5 quotato a 2.00. I due tecnici olandesi garantiranno gol e spettacolo.

PressGiochi