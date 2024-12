Malta. MGA e ITTF siglano un nuovo accordo di condivisione dati

La Malta Gaming Authority (MGA) e l’International Table Tennis Federation (ITTF) hanno stipulato un nuovo Data Sharing Agreement, rafforzando il loro impegno comune a mantenere l’integrità del tennis da tavolo su scala globale e contribuendo a promuovere la missione dell’ITTF Integrity Unit per mantenere lo sport equo, sicuro e pulito.

Questo accordo facilita e formalizza lo scambio di informazioni cruciali tra MGA e ITTF, consentendo a entrambe le organizzazioni di salvaguardare in modo collaborativo lo sport da potenziali manipolazioni e match-fixing. La collaborazione mira a rafforzare il monitoraggio e l’indagine sulle attività di scommesse sospette nel tennistavolo su scala globale.

Commentando l’accordo, il CEO di MGA Charles Mizzi ha affermato: “Siamo lieti di stipulare questo accordo con l’ITTF. Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno nel sostenere i più alti standard di integrità sportiva e proteggere gli interessi di tutti gli stakeholder coinvolti.

Kevin Carpenter, responsabile dell’integrità dell’International Table Tennis Federation e responsabile dell’unità integrità, ha aggiunto: “Avendo conosciuto il lavoro dell’MGA attraverso i miei precedenti ruoli di integrità nel settore, è stato estremamente utile aver collaborato con MGA su questioni relative all’integrità delle scommesse nel tennis da tavolo fino a questo punto, e questo accordo è un passo in avanti significativo per l’unità nel creare relazioni con i principali stakeholder”.

MGA continua a dare priorità alla promozione di collaborazioni simili con altri organi di governo sportivo come parte della sua missione più ampia per garantire l’integrità dello sport in tutto il mondo.

PressGiochi