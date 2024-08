Macao renderà illegale lo scambio di denaro non autorizzato all’interno dei casinò

Il governo di Macao sta per introdurre una nuova legge che criminalizza le attività di scambio di denaro non autorizzate all’interno dei casinò. Questa legge mira a contrastare chi effettua

Il governo di Macao sta per introdurre una nuova legge che criminalizza le attività di scambio di denaro non autorizzate all’interno dei casinò. Questa legge mira a contrastare chi effettua scambi di denaro non autorizzati, anche in aree non legate al gioco come hotel e complessi di intrattenimento, con pene che possono arrivare fino a cinque anni di prigione.

Il reato sarà punibile con una pena minima di un mese di carcere e fino a cinque anni per i casi più gravi. Inoltre, chi viene condannato potrà essere bandito dai casinò di Macao per un periodo da due a dieci anni.

Questa misura arriva in risposta a un aumento delle attività illegali legate allo scambio di denaro, che hanno causato problemi significativi, tra cui un caso di omicidio in un hotel di Macao.

L’introduzione di queste norme più rigide sta già influenzando il volume di gioco a Macao, con una diminuzione delle attività. Anche se la situazione economica generale in Cina sta contribuendo a questo calo, i principali operatori di casinò come MGM Resorts e Galaxy Entertainment restano ottimisti, mentre Wynn Resorts sta affrontando difficoltà nel mantenere la propria quota di mercato.

Il voto finale su questa modifica legislativa è previsto entro la fine dell’anno, indicando un approccio più rigoroso per mantenere l’integrità dell’ambiente di gioco a Macao.

PressGiochi