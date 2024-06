Macao: previsto un calo dei ricavi del gioco nel secondo trimestre

Morgan Stanley prevede un calo dei ricavi lordi del gioco d’azzardo (GGR) del mercato di massa di Macao per il secondo trimestre del 2024. Il gruppo bancario stima una diminuzione

Morgan Stanley prevede un calo dei ricavi lordi del gioco d’azzardo (GGR) del mercato di massa di Macao per il secondo trimestre del 2024. Il gruppo bancario stima una diminuzione compresa tra il 2% e il 3% su base trimestrale. Questa previsione sottolinea le sfide continue che il settore dei casinò sta affrontando. Secondo Morgan Stanley, questo calo potrebbe comportare un potenziale svantaggio rispetto alle aspettative di guadagno per gli operatori di casinò di Macao.

A giugno, il GGR di Macao potrebbe diminuire fino all’11% rispetto al mese precedente, raggiungendo i 18 miliardi di MOP (2,23 miliardi di dollari), come riportato dal Macau Daily Times. Questo segue una forte performance a maggio, il miglior mese per il GGR dall’inizio del 2020.

Il brokeraggio CLSA Ltd, in un rapporto del 10 giugno, ha notato che gli sconti e altri reinvestimenti per i giocatori nel mercato dei casinò di Macao sono cresciuti più rapidamente del GGR a livello di mercato trimestre su trimestre.

Nel primo trimestre del 2024, i ricavi del baccarat del mercato di massa hanno raggiunto quasi 34,59 miliardi di MOP (4,3 miliardi di dollari), un aumento sequenziale del 3,1%, rappresentando circa il 60,3% della quota di mercato. Il segmento del mercato di massa, comprese le slot machine, rappresentava il 74,9% del GGR totale dei casinò di Macao.

Morgan Stanley ha indicato che il GGR complessivo di Macao sta scendendo dall’1% al 2% su base trimestrale nel secondo trimestre. Prevede che l’EBITDA immobiliare del secondo trimestre sia pari a 2,1 miliardi di dollari (+2% trimestre su trimestre, -2% trimestre su trimestre su base hold-adjusted), ma vede un possibile ribasso per questo numero.

Gli analisti prevedono un ribasso dell’EBITDA di Sands China a causa dei lavori di costruzione presso The Londoner Macao, ma si aspettano una crescita dell’EBITDA per Galaxy Entertainment Group e SJM Holdings rispettivamente del 9% e dell’8%.

Questa analisi arriva mentre il mercato dei casinò di Macao continua la sua ripresa dalla pandemia di COVID-19. Sebbene il segmento del mercato di massa sia forte, il potenziale calo del GGR e l’aumento dei costi potrebbero influenzare i profitti degli operatori nel secondo trimestre.

