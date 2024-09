Macao: chiusi 36.000 siti di gioco d’azzardo illegali nel primo semestre del 2024

L’Ufficio del Segretario per la Sicurezza di Macao ha annunciato di aver chiuso 36.000 siti di gioco d’azzardo illegali nei primi sei mesi del 2024. Alcuni di questi siti si

L’Ufficio del Segretario per la Sicurezza di Macao ha annunciato di aver chiuso 36.000 siti di gioco d’azzardo illegali nei primi sei mesi del 2024. Alcuni di questi siti si spacciavano per piattaforme legali appartenenti agli operatori di gioco d’azzardo di Macao, danneggiando così sia la sicurezza del patrimonio pubblico che l’immagine dell’industria del gioco della regione.

Nel suo rapporto, l’Ufficio ha evidenziato la crescente collaborazione con l’Ufficio di Ispezione e Coordinamento del Gioco, e ha segnalato un aumento del 61,8% dei crimini legati al gioco rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale di 683 casi. Tuttavia, questo numero rimane inferiore del 29,4% rispetto ai livelli del 2019.

Le autorità attribuiscono l’incremento alla ripresa del traffico turistico e al recupero dell’industria del gioco d’azzardo. Nei primi sette mesi del 2024, Macao ha accolto quasi 19,75 milioni di visitatori, con un aumento del 37,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tra i crimini legati al gioco, le truffe nei casinò hanno rappresentato il 23,3% dei casi, con 159 episodi, segnando un aumento del 67,4% su base annua. Di questi, 82 riguardavano lo scambio di valuta, con un aumento del 90,7%.

Nel primo semestre del 2024, sono stati rilevati anche 262 episodi di scambio di denaro non autorizzato al di fuori dei casinò, non inclusi nel conteggio dei crimini legati al gioco. La polizia ha condotto verifiche su 2.215 persone coinvolte in queste operazioni illecite.

Il rapporto segnala inoltre 122 casi di usura legati al gioco d’azzardo, con un aumento del 293,5% rispetto all’anno precedente, e 23 casi di detenzione illegale connessi al gioco.

Inoltre, viene menzionata l’operazione speciale “Break Peak”, realizzata in collaborazione con Cina continentale e Hong Kong, volta a smantellare un’organizzazione transfrontaliera coinvolta nel gioco d’azzardo illegale online.

Il governo ha anche proposto una nuova legge sul gioco d’azzardo per combattere le attività illegali online. Il disegno di legge, che mira a sostituire la Legge sul Gioco d’Azzardo Illegale (Legge 8/96/m), ha superato la prima lettura all’Assemblea Legislativa di Macao a febbraio e dovrebbe essere approvato definitivamente entro la fine dell’anno.

