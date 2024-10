Macao, a settembre GGR per 2,15 mld $, in calo del 12,7% rispetto ad agosto

Macao ha registrato ricavi lordi dal gioco (GGR) pari a 17,25 miliardi di MOP (2,15 miliardi di dollari USA) nel mese di settembre, secondo quanto riportato dall’Ufficio di Ispezione e Coordinazione del Gioco (DICJ). Nonostante un aumento del 15,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i ricavi sono scesi del 12,7% rispetto ad agosto, segnando il dato mensile più basso del 2024. Il GGR di settembre è stato inferiore del 21,8% rispetto a settembre 2019, prima dell’impatto della pandemia di Covid-19.

Secondo gli analisti, il calo è stato in parte dovuto al passaggio del super tifone Yagi, che ha disturbato i settori del turismo e dei casinò nella città. Nei primi nove mesi del 2024, il GGR cumulativo di Macao ha raggiunto i 169,3 miliardi di MOP (21 miliardi di dollari), con un incremento del 31,3% su base annua, ma ancora inferiore del 23,1% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, quando si registravano 27,4 miliardi di dollari.

Le prospettive per ottobre sono più ottimistiche: Citigroup prevede che il GGR possa raggiungere i 20,5 miliardi di MOP (2,56 miliardi di dollari), con un incremento del 5% rispetto all’anno scorso e del 19% rispetto a settembre. La Settimana d’Oro per la Festa Nazionale, che si svolgerà all’inizio di ottobre, dovrebbe vedere ricavi medi giornalieri di circa 900 milioni di MOP (112 milioni di dollari), in linea con le festività del Capodanno cinese e del Giorno del Lavoro di quest’anno.

Il GGR di Macao crescerà del 26% nel 2024 e del 10% nel 2025, secondo Seaport Research Partners. Nel frattempo, CreditSights (gruppo Fitch) stima che i ricavi del 2024 raggiungeranno i 28 miliardi di dollari, un aumento del 24% su base annua e pari al 75-80% dei livelli del 2019.