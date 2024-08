Macao: a luglio il GGR dei casinò cresce dell’11,6% rispetto al 2023

A luglio, il gross gaming revenue (GGR) dei casinò di Macao è aumentato del 5,1% rispetto al mese precedente, raggiungendo quasi MOP18,60 miliardi (US$2,31 miliardi), secondo un annuncio di giovedì del regolatore locale, l’Ufficio di Ispezione e Coordinazione del Gioco.

Su base annua, il risultato rappresenta un miglioramento dell’11,6% rispetto ai MOP16,66 miliardi di GGR registrati a luglio dell’anno scorso. L’ultima cifra mensile ha portato il GGR di Macao per i primi sette mesi di quest’anno a MOP132,35 miliardi, in aumento del 36,7% rispetto al periodo dell’anno precedente, rappresentando il 76,1% del GGR raggiunto nei primi sette mesi del 2019. Il 22 luglio, JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd aveva affermato che il tasso di GGR nella terza settimana di luglio era probabilmente rimasto “stabile” settimana dopo settimana a MOP635 milioni al giorno, sebbene molto più alto rispetto ai MOP550 milioni al giorno della prima settimana di luglio. La società di intermediazione ha dichiarato che il miglioramento rifletteva una “domanda piuttosto decente – sebbene non fantastica – delle vacanze estive, nonostante le preoccupazioni riguardo una repressione delle bande di scambio illegale di valuta estera”.