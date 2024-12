Lottomatica ottiene la certificazione G4 per il gioco responsabile per il retail a gestione diretta

Il Gruppo Lottomatica, azienda leader del gioco pubblico in Italia, è tra i primi operatori multicanale ad ottenere la Certificazione G4 per il Gioco Responsabile come Accredited Operators Land based companies, attraverso la propria rete a gestione diretta, che comprende oltre 110 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Il programma di certificazione G4, sviluppato dal Global Gambling Guidance Group, è un punto di riferimento a livello mondiale nella corretta applicazione delle best practice legate al gioco responsabile. Questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno dell’azienda nella protezione dei giocatori e nella promozione di pratiche di gioco responsabile all’interno dei suoi punti di gioco fisici.

La certificazione G4 per il retail si aggiunge a quella già ottenuta dal Gruppo per tutte le sue piattaforme di gioco online, consolidando ulteriormente la mission di Lottomatica nel garantire un’esperienza di gioco sicura e responsabile sia online che in life, in ottica multichannel. Le sale a gestione diretta del Gruppo, attraverso la società Big Easy S.r.l., sono caratterizzate infatti da alti standard di sicurezza ed elevati livelli di servizio e attenzione al cliente, nonché dalla qualità e completezza dell’offerta.

Durante il complesso iter di certificazione, il team di Lottomatica ha dimostrato un approccio proattivo ed efficiente nel garantire la sicurezza dei giocatori, attraverso attività di formazione, prevenzione e affiancamento costanti e continue, ottimizzate da elevati standard tecnologici. Durante l’audit, sono emerse una solida governance sulla materia del Gioco Responsabile di Gruppo ed una grande dedizione dell’intero staff e dei partner nel creare un ambiente di gioco sicuro e responsabile.

Un traguardo significativo per il network retail del Gruppo, che si va ad affiancare all’ottenimento, nel 2024, della certificazione WLA per il gioco responsabile nei punti vendita scommesse, e che testimonia l’impegno costante di Lottomatica, volto a proporre la migliore e più sicura esperienza di intrattenimento sul mercato, sia sull’online che nei punti vendita.

