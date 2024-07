Lotto: nella provincia di Potenza vinti oltre 253mila euro

E’ la Basilicata a festeggiare la vincita piu’ alta del Lotto di sabato, 13 luglio, con 253.500 euro vinti a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, grazie ad una

E’ la Basilicata a festeggiare la vincita piu’ alta del Lotto di sabato, 13 luglio, con 253.500 euro vinti a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, grazie ad una quaterna e quattro terni giocati sulla ruota di Bari. I numeri fortunati sono 6- 10- 18- 30.

Fortunata anche la Lombardia con i 45.000 euro vinti a Buccinasco, in provincia di Milano, grazie ad un terno secco, a Milano il premio ammonta a oltre 33.000 euro a cui si aggiungono due premi da oltre 21.000 euro ciascuno per San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, e per Gorlago, nella provincia di Bergamo.

Nell’ultimo concorso il Lotto ha distribuito premi per oltre 11,2 mln di euro per un totale di 694 mln di euro dall’inizio dell’anno.

PressGiochi