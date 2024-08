Londra non ci stà a perdere la più importante fiera del gaming internazionale

Londra è determinata a rafforzare la propria posizione di epicentro dell’industria europea dei giochi, dimostrandolo con il lancio del nuovo London Casino & Gaming Expo (LCG), che si svolgerà nel gennaio 2025, poco prima dell’ICE Barcelona. Questa mossa strategica mira ad attirare nella capitale britannica i principali attori del settore, consolidandone la rilevanza nel calendario fieristico internazionale.

A guidare la line-up degli espositori ci sono colossi europei come Novomatic, Merkur e Inspired, che hanno già confermato la loro partecipazione. Martin Burlin, presidente dell’evento, ha sottolineato che LCG sarà un evento dedicato esclusivamente ai casinò tradizionali, una categoria che rimane cruciale nell’ecosistema del gioco.

“Londra è stata per lungo tempo la destinazione preferita per i principali eventi di gioco. La combinazione di fiere, shopping e l’esperienza britannica in generale rappresenta un’enorme attrazione per l’industria”, ha affermato Burlin.

L’ambasciatore dell’evento, Nick Harding, ha osservato che, oltre ai principali marchi di macchine da gioco, lo spettacolo si concentrerà anche sull’inclusione di fornitori di prodotti e servizi essenziali per i casinò, come sistemi di pagamento, sicurezza, segnaletica e altri servizi accessori. Nick Harding ha notato la crescente fiducia nella necessità di un evento specifico per i casinò tradizionali in Europa, che non sia oscurato dagli interessi del gioco d’azzardo online. Lazenby ha inoltre commentato che la configurazione dei tre eventi occuperà fino a dieci padiglioni ExCeL, il che amplierà significativamente lo spazio utilizzato rispetto alle precedenti edizioni dell’EAG. Inoltre, ogni evento avrà i propri workshop, seminari e attività complementari, con la possibilità di includere eventi di gioco live che aggiungeranno un tocco di entusiasmo in più.

La fiera ha ricevuto il sostegno di Bacta, l’associazione organizzatrice, e della sua controparte europea, Euromat, che riunisce 18 associazioni di categoria del gioco e dell’intrattenimento provenienti da 12 paesi europei. Sono in corso colloqui con altre organizzazioni del settore per dare il loro sostegno alla LCG.

Con la partecipazione confermata di aziende come Novomatic, Gauselmann Group con la sua controllata Merkur UK, Reflex Gaming, Inspired Entertainment ed EFCO, la LCG promette di essere un evento essenziale per il settore.

Il London Casino & Gaming Show si svolgerà presso l’ExCeL di Londra dal 14 al 16 gennaio 2025 e si prevede già che altre aziende partecipino a questo nuovo evento che mira a consolidare Londra come capitale europea del gioco prima del grande evento di Barcellona.

PressGiochi