Lollobrigida (ADM): “Il MEF presenterà alle Regioni una proposta definitiva per raggiungere un accordo sul riordino del gioco fisico”

“Ci troviamo di fronte ad una legislazione ideologica da parte degli enti locali che hanno causato un grande stop al settore specie agli apparecchi da gioco.

E’ vero che serve più innovazione nei prodotti di gioco e anche sulle AWP R che richiedono altri investimenti agli operatori ma prima servirà il riordino del territorio. Dobbiamo fare in fretta perché i termini della delega scadranno il prossimo anno. Presto il MEF presenterà una proposta forte per fare in modo che si riavvi il lavoro per trovare un accordo. Usciremo con una proposta definitiva per arrivare ad una soluzione di questa situazione che ha portato allo spostamento del gioco verso l’illegale e verso l’online.

Dobbiamo chiudere la partita del riordino del fisico per poi affrontare altri temi come l’efficientamento dei prodotti di gioco”.

Lo ha dichiarato il direttore ai giochi di ADM Mario Lollobrigida in occasione della presentazione del rapporto sui giochi in Italia da parte della CGIA di Mestre.

PressGiochi