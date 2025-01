Lituania. Il Parlamento rafforza ulteriormente la normativa sul gioco online

Il Parlamento della Lituania ha approvato nuovi emendamenti alle sue leggi sul gioco e sulle lotterie, allo scopo di rendere più efficaci la protezione dei giocatori e le misure contro le operazioni illegali di gioco online.

Le modifiche sono state approvate da 113 parlamentari ed entreranno in vigore il 1° maggio 2025.

Le nuove norme prevede degli obblighi più severi per le istituzioni finanziarie, chiedendo loro di bloccare i pagamenti effettuati agli operatori di gioco non autorizzati. Le banche e gli altri fornitori di servizi di pagamento dovranno monitorare le transazioni per garantire che i pagamenti vengano effettuati solo a entità legali autorizzate dall’autorità regolatrice del gioco d’azzardo della Lituania, la Gambling Supervision Service.

La nuova normativa si concentra poi sulla questione delle lotterie online illegali, richiedendo che le transazioni di pagamento relative ai biglietti della lotteria siano verificate rispetto all’elenco delle entità autorizzate. Le autorità ritengono che bloccando le transazioni di pagamento agli operatori senza licenza, la partecipazione al gioco illegale possa diminuire in modo significativo.

Nonostante la Lituania abbia già bloccato oltre 1.600 siti web di gioco d’azzardo illegali dal 2016, i funzionari riconoscono che l’attuale sistema di blocco delle transazioni non è stato pienamente efficace. Si prevede che la nuova normativa fornirà un quadro più solido per frenare le attività di gioco online illegali.

Gli emendamenti introducono anche sanzioni per coloro che violano i nuovi requisiti di blocco dei pagamenti, con multe che vanno da 1.800 a 3.800 euro per le prime infrazioni e fino a 6.000 euro per le violazioni ripetute. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia per proteggere i consumatori e migliorare l’integrità del mercato del gioco lituano.

