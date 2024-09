L’industria del gaming negli Stati Uniti investe una cifra record di 472 milioni di dollari nel Gioco Responsabile nel 2023

Una nuova ricerca condotta dall’American Gaming Association (AGA) rivela un significativo aumento degli investimenti nel Gioco Responsabile (RG) da parte delle aziende del settore gaming negli Stati Uniti. La spesa totale ha raggiunto i 471,8 milioni di dollari all’anno, con un incremento del 72% rispetto ai 275 milioni del 2017.

Lo studio, condotto da una grande società internazionale di revisione contabile, evidenzia come gli investimenti nel Gioco Responsabile abbiano superato il tasso di crescita dei ricavi del settore negli ultimi sette anni. Diversi settori chiave hanno beneficiato di un forte impegno finanziario, tra cui:

Interazioni con i clienti: 135,4 milioni di dollari.

Sviluppo e mantenimento dei programmi di Gioco Responsabile: 122,4 milioni di dollari.

Educazione sul Gioco Responsabile rivolta ai consumatori: 107,7 milioni di dollari.

Ricerca sul Gioco Responsabile e organizzazioni non profit: 31,8 milioni di dollari.

Servizi di supporto per il gioco problematico: 26,1 milioni di dollari.

“Questo significativo aumento degli investimenti dimostra l’impegno dell’industria legale a promuovere un ambiente di gioco sicuro e informato”, ha dichiarato Joe Maloney, Senior Vice President dell’AGA. “Oltre alle considerevoli tasse versate per finanziare le risorse dedicate al Gioco Responsabile, le aziende investono proattivamente centinaia di milioni di dollari per garantire che i giocatori abbiano gli strumenti e le conoscenze necessarie per giocare in modo responsabile”.

La nuova ricerca arriva in occasione del Mese dell’Educazione al Gioco Responsabile (RGEM) 2024, durante il quale l’industria ha confermato il suo impegno con diverse iniziative e annunci.

A settembre, l’AGA ha lanciato la prima Responsible Gaming Intervention Effectiveness Scale, uno strumento di ricerca che consente a studiosi e membri dell’industria di valutare l’efficacia dei messaggi sul Gioco Responsabile. Lo sviluppo di questo strumento è stato finanziato da membri dell’AGA come Bally’s, FanDuel e BetMGM.

“La dedizione al Gioco Responsabile ha reso RGEM un grande successo”, ha aggiunto Maloney. “Siamo entusiasti di vedere come i risultati di questo mese forniranno una base per ulteriori progressi nei prossimi anni”.

PressGiochi