Licata, furto alle slot machine: terzo colpo in 15 giorni nello stesso bar

A Licata, un gruppo di ladri ha messo a segno un colpo particolarmente audace, razziando le slot machine di un bar locale. Questo episodio rappresenta il terzo furto compiuto nell’arco di soli 15 giorni presso lo stesso esercizio commerciale, creando notevole preoccupazione tra i residenti e il titolare del locale. Dopo aver fatto l’amara scoperta, il proprietario del bar, visibilmente sconvolto per l’accaduto, non ha potuto far altro che allertare immediatamente le forze dell’ordine, sperando di riuscire a risalire ai responsabili. Secondo quanto emerso dalle indagini, i ladri, nel corso dei tre colpi, sono riusciti a portar via un totale di circa 1.500 euro.

Le modalità con cui sono stati eseguiti i furti e la rapidità con cui i malviventi sono riusciti a entrare e uscire dal locale hanno portato gli investigatori a ipotizzare che a compiere questi crimini possa essere stata la stessa banda. Le forze dell’ordine stanno ora indagando con maggiore attenzione per cercare di identificare i colpevoli e porre fine a questa serie di furti, che sta causando non pochi disagi alla vittima e alla comunità locale.

PressGiochi