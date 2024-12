Legge di Bilancio 2025. Quartini (M5S): “C’è un aumento delle scommesse e del volume dell’azzardo”

L’onorevole Andrea Quartini (M5S) prende la parola durante la seduta della Camera per discutere della Legge di Bilancio per il 2025. Tra i tanti argomenti, Quartini si espone anche in merito all’aumento del gioco d’azzardo nel Paese e alla decisione di abolire l’Osservatorio sull’Azzardo.

“Io penso che questa manovra sia sostanzialmente pessima. L’anno scorso ho definito la manovra miserrima e credo che quest’anno si sia sullo stesso versante. Che dire dei favori all’industria dell’azzardo? È stata definita dal Sottosegretario Freni una risorsa fondamentale per l’economia. Io voglio ricordare che anche rispetto all’azzardo state strutturando la nuova scommessa che doveva servire solo per le zone alluvionate. C’è un aumento delle scommesse e del volume di azzardo, state eliminando l’Osservatorio sull’azzardo che era un osservatorio importante ai fini epidemiologici e ai fini della valutazione del problema e state prorogando le concessioni sull’azzardo. Giorgetti, ci dovrebbe spiegare quanti soldi prenderà in più e ci dovrebbe spiegare dove andrà a prenderli. Non li prende dai concessionari, da quei soggetti che gestiscono per conto dello Stato italiano un settore molto delicato per la salute, ma in parte fiscalmente residenti nei paradisi fiscali, per cui trainano soldi fuori dall’economia italiana. Ci si dimentica che tra questi signori ci sono anche i mafiosi. Sissignori, mafiosi che con l’esplosione dell’azzardo legale hanno fatto più affari che con le bische clandestine. Il procuratore capo di Bari, dottor Rossi, nel marzo 2023 lo disse in Senato: le mafie non hanno solo infiltrato l’azzardo legale, ne hanno assunto il controllo. Ma, evidentemente, si pensa a incassare denaro e le indicazioni della Commissione antimafia per contrastare questo fenomeno giacciono inascoltate. Ma dove si vanno a prendere questi soldi, Ministro? Io glielo dico: alla povera gente. Nel 2023, l’azzardo legale ha fatturato 136 miliardi, la più grande impresa non produttiva del Paese. 160 miliardi, si stima, saranno a fine anno. Più degli investimenti in sanità, 120 milioni di ore passate ad azzardare, un terzo delle vacanze degli italiani, 4000 gratta e vinci al minuto, + 8,8 per cento sul 2023. Tempi di vita sottratti alla vita sociale, sottratti ai cittadini per far cassa. L’Italia è il primo mercato dell’azzardo in Europa, quando è al dodicesimo posto per reddito pro capite. Rimane libera l’ipocrisia di lasciare circolare, però, le pubblicità delle scommesse sportive per incrementare gli affari del settore.Lo sa quanti minorenni giocano d’azzardo? Lo sa che sulla maglia dell’Inter c’è lo sponsor Betsson e poi sotto c’è scritto più piccolo “.news”? Ma, sopra è scritto Betsson e Betsson.it è una società del gioco d’azzardo. “Bet” in inglese vuol dire scommessa. Ebbene, Presidente, io le do una notizia, che la pubblicità e le sponsorizzazioni sui giochi, grazie al MoVimento 5 Stelle, sarebbe già legge ma Agcom, che dovrebbe vigilare e comminare le sanzioni, ha disapplicato una legge dello Stato, con delle semplici linee guida di una autorità. Si è lasciata condizionare dalle lobby dell’azzardo. Ora, per fare cassa, quella pubblicità serve, perché aumenta il mercato, quindi, ai concessionari con una mano togliamo e, con l’altra, diamo. Ma quei soldi li prendete ai ragazzi minorenni. Io provengo dal mondo della cura delle dipendenze e lo sa, Giorgetti, che, quanto prima si inizia a giocare, tanto maggiori sono le probabilità di ammalarsi e in forme più gravi e difficilissime da curare?”

PressGiochi