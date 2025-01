Lastra a Signa (FI): rapina in sala giochi, il titolare colpito con falce e martello

Colpito con una falce e un martello durante una rapina nella sua sala giochi: è accaduto a Lastra a Signa, dove il proprietario del locale è stato trasportato in ospedale

Quattro individui, con il volto coperto, hanno agito nella notte di domenica, sotto l’occhio delle telecamere di videosorveglianza e del gestore, che li ha colti sul fatto.

È stato in quel momento che l’uomo, di 56 anni, è stato aggredito, riportando lesioni che gli sono costate una prognosi di 20 giorni e il ricovero in ospedale. I rapinatori hanno minacciato anche un cliente presente nel locale, per poi fuggire con il bottino, costituito dalle monete prelevate dalle macchine da gioco.

Sul luogo sono stati rinvenuti la falce e il martello, ora al vaglio della sezione scientifica dei carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto.

