Las Vegas. Venetian Resort inaugura la più grande poker room della Strip

The Venetian Resort ha aperto la più grande poker room di Las Vegas Strip, una struttura di 14.000 piedi quadrati chiamata The Poker Room.

La nuova sede presenta 50 tavoli con croupier dal vivo, ciascuno dotato di porte di ricarica USB e USB-C. Tra i servizi aggiuntivi ci sono una stazione di bevande self-service, bagni dedicati e chioschi per il programma di carte fedeltà del casinò e per le scommesse sportive.

“Vogliamo creare una destinazione che ogni giocatore di poker deve visitare e in cui chiunque a Las Vegas vorrà giocare quotidianamente,” ha dichiarato Tommy LaRosa, direttore delle operazioni di poker al Venetian.

Situata al secondo piano dei Grand Canal Shoppes, la cerimonia di apertura di The Poker Room ha incluso un taglio del nastro a cui hanno partecipato celebrità ed esecutivi del Venetian. Il rapper vincitore di un Grammy Nelly e il mago Shin Lim, che avrà una residenza al Palazzo Theatre a partire da ottobre, hanno giocato la prima mano cerimoniale di poker insieme a Patrick Nichols, presidente e CEO del Venetian, e Rob Brimmer, CFO del resort.

Scott Blumstein, vincitore dell’evento principale delle World Series of Poker del 2017, era presente al tavolo inaugurale insieme ai professionisti del poker Matt Berkey, Farah Galfond, Joey Ingram e Jamie Kerstetter.

I partecipanti hanno firmato carte da gioco commemorative per segnare l’occasione.

“Questo è il culmine di 19 anni di lavoro. Sono entusiasta. Sono onorato. Sono molto grato per la leadership e il supporto che ci stanno dando nel poker. Le cose in cui hanno investito in questa sala e le comodità che hanno messo a disposizione per i nostri giocatori sono impareggiabili,” ha affermato LaRosa. The Poker Room ospiterà partite di cash game e la serie di tornei DeepStack. Una sala di streaming sarà aggiunta quest’anno per facilitare il vlogging dei giocatori e permettere al resort di trasmettere in streaming i tavoli finali dei tornei e le partite di cash game.

