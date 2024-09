La spesa per il gioco d’azzardo online in Australia cresce del 166% nel 2022-23

Il giro d’affari legato al gioco d’azzardo online in Australia ha subito un’impennata notevole nel periodo 2022-23, con il totale delle scommesse attraverso tutti i canali che ha raggiunto la

Il giro d’affari legato al gioco d’azzardo online in Australia ha subito un’impennata notevole nel periodo 2022-23, con il totale delle scommesse attraverso tutti i canali che ha raggiunto la cifra record di 244,3 miliardi di dollari australiani (124,9 miliardi di sterline/148,0 miliardi di euro/164,3 miliardi di dollari USA).

Secondo i dati pubblicati dal Queensland Treasury, il turnover del gioco d’azzardo online è aumentato del 165,7% su base annua, toccando i 75,4 milioni di dollari, e rappresentando il 31% del giro d’affari totale nel settore del gioco d’azzardo in Australia. Il turnover online pro capite ha raggiunto i 397,5 dollari.

I dati, suddivisi per territori, indicano che la maggior parte delle operazioni online rientra sotto la giurisdizione del Territorio del Nord, dove si trovano registrati molti operatori del settore. Tuttavia, il rapporto esclude dalle cifre il settore delle scommesse sportive e ippiche, oltre a keno e lotterie online.

Nel corso dei dodici mesi fino al 30 giugno 2023, si è registrata una crescita pressoché in tutte le categorie del settore. Il totale delle scommesse è aumentato del 18,2%, mentre la spesa pro capite per il gioco d’azzardo, su base nazionale, è cresciuta dell’11,5% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1.555 dollari.

Le slot machine rimangono il canale più popolare tra i giocatori australiani, con un turnover che ha raggiunto 191,2 miliardi di dollari, segnando un aumento del 20,9% su base annua. Tuttavia, è stato il settore dei casinò terrestri a mostrare la maggiore crescita, con un incremento del 22,6% e un giro d’affari di 20,0 miliardi di dollari.

Anche il keno ha visto una crescita, con un turnover aumentato del 18,7%, raggiungendo 1,8 miliardi di dollari, mentre i cosiddetti “giochi minori” – come lotterie e raccolte fondi tramite buste della fortuna – hanno registrato un aumento del 19,9%, toccando i 141,9 milioni di dollari.

L’unico settore che ha visto un calo è stato quello delle lotterie, il cui turnover è sceso dell’1,1%, fermandosi a 7,6 milioni di dollari.

Nel corso dell’anno fiscale 2022-23, i profitti lordi del gioco d’azzardo sono aumentati del 13,8%, raggiungendo i 32 miliardi di dollari.

Le slot machine si sono confermate la fonte di maggiore profitto, generando 15,8 miliardi di dollari, con un aumento del 22,8% rispetto all’anno precedente. Il profitto derivante dal gioco d’azzardo online è stato quello con la maggiore crescita, segnando un incredibile +146,3%, toccando i 44,4 milioni di dollari.

A livello geografico, il Nuovo Galles del Sud si conferma come la regione principale per il gioco d’azzardo in Australia. Nel 2022-23, il turnover nella regione ha raggiunto i 114,6 miliardi di dollari, con un aumento del 17,1% rispetto all’anno precedente.

Il Queensland ha registrato un turnover di 56,5 miliardi di dollari, il Victoria 44,1 miliardi di dollari e il Sud Australia 11,7 miliardi di dollari. Seguono l’Australia Occidentale con 10 miliardi di dollari, il Territorio del Nord con 3,6 miliardi di dollari, il Territorio della Capitale Australiana con 3,5 miliardi di dollari e la Tasmania con 351,8 milioni di dollari.

In termini di profitti lordi, il Nuovo Galles del Sud ha contribuito con 12,9 miliardi di dollari al totale nazionale, seguito dal Victoria con 7,4 miliardi di dollari e dal Queensland con 6,1 miliardi di dollari.

PressGiochi