La piattaforma IGT PlayDigital Engagement ha vinto il premio “Prodotto Digitale dell’Anno” ai Global Gaming Awards Americas 2024

La suite trasformativa di strumenti di marketing per il coinvolgimento dei giocatori vince il primo premio in un prestigioso programma di premi.

International Game Technology PLC ha annunciato che la piattaforma IGT PlayDigital™ Engagement ha vinto nella categoria “Prodotto Digitale dell’Anno” ai Global Gaming Awards Americas 2024. Giunto all’undicesima edizione, il programma è realizzato in concomitanza con il Global Gaming Expo (“G2E”) a Las Vegas e premia i migliori attori dell’industria del gaming degli ultimi 12 mesi.

“Siamo entusiasti che IGT PlayDigital abbia vinto la categoria ‘Prodotto Digitale dell’Anno’ ai Global Gaming Awards Americas per la nostra piattaforma di Engagement, che offre una suite innovativa di strumenti progettati per migliorare l’esperienza di gioco online”, ha dichiarato Gil Rotem, Presidente di IGT PlayDigital. “Questo riconoscimento riflette il valore, l’innovazione e la scalabilità della piattaforma di Engagement di IGT PlayDigital e dimostra il nostro impegno nel fornire soluzioni accattivanti che stimolano il gioco e la personalizzazione nello spazio del gaming digitale in rapida evoluzione.”

La Piattaforma di Engagement di IGT PlayDigital offre agli operatori un set unico di funzionalità e meccaniche che possono massimizzare il coinvolgimento in tempo reale dei giocatori e stimolare risultati commerciali. Tra i punti salienti della piattaforma basata sui dati, vi sono il Player Hub, che offre contenuti di gioco personalizzati, e il Prize Engine, che include promozioni personalizzate, premi in denaro, round gratuiti, classifiche, estrazioni a premi e altro ancora.

PressGiochi