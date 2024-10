La giornalista Nadine Dereza torna a presiedere l’ICE World Gaming Forum

L’ex giornalista del Financial Times e conduttrice economica Nadine Dereza, vincitrice di numerosi premi, è stata confermata come presidente del World Gaming Forum di gennaio, un evento di tre giorni

L’ex giornalista del Financial Times e conduttrice economica Nadine Dereza, vincitrice di numerosi premi, è stata confermata come presidente del World Gaming Forum di gennaio, un evento di tre giorni dedicato all’apprendimento, al networking e allo scambio di conoscenze che sostituirà l’ICE VOX.

Durante la sua carriera, Nadine ha intervistato importanti politici mondiali, tra cui il defunto Kofi Annan, Condoleezza Rice, Ban Ki-moon, Anders Fogh Rasmussen e Gerhard Schröder. Ora tornerà a mettere a disposizione le sue competenze giornalistiche per le principali conferenze di Clarion Gaming: il World Regulatory Briefing, la Casino & Leaders Conference (precedentemente ICC) e la Esports & Games Conference (in precedenza Esports Betting Conference). Nadine ha già presentato l’ultima edizione dell’ICE VOX a Londra.

L’ICE World Gaming Forum si terrà da lunedì 20 a mercoledì 22 gennaio 2025 insieme alle fiere ICE e iGB Affiliate, che per la prima volta si svolgeranno presso la Fira Gran Via di Barcellona. Questa location è una delle più grandi e meglio attrezzate d’Europa, e ospita eventi di prestigio come lo Smart City Expo, l’IOT World Congress, il Mobile World Congress, l’IBTM World e l’Integrated Systems Europe.

Damien Ashton-Wellman, Senior Conference Producer di Clarion Gaming, ha confermato la notizia dichiarando: “Siamo entusiasti di avere di nuovo Nadine nel nostro team per la prima edizione del World Gaming Forum. Nadine è stata fondamentale per il successo delle conferenze ICE 2024, che hanno visto la partecipazione di oltre 1.210 decisori di alto livello provenienti da 79 paesi, inclusi 621 dirigenti di operatori C-Level, 87 CEO globali, 72 enti di regolamentazione nazionali e regionali e 7 ministri di governo. La sua combinazione unica di esperienza nei settori finanziario, politico e tecnologico, insieme alle sue abilità comunicative, ha garantito un’esperienza di alto livello per l’evento.”

Ha aggiunto: “Siamo fiduciosi che la nostra nuova sede di livello mondiale e la collaborazione con la città ospitante offriranno una piattaforma per una crescita continua. Il World Gaming Forum ICE proporrà connessioni esclusive, contenuti approfonditi ed eventi di networking personalizzati.”

Guardando con entusiasmo all’evento di Barcellona, Nadine Dereza ha dichiarato: “Sono felicissima di essere stata invitata di nuovo per il lancio del World Gaming Forum in una delle mie città europee preferite. L’industria del gioco d’azzardo è un settore altamente innovativo che coinvolge imprenditori, politici e attivisti. ICE riflette questa dinamicità su scala globale, e non vedo l’ora di moderare dibattiti stimolanti, aggiornamenti normativi e momenti di condivisione delle conoscenze. Ho definito ICE come il ‘Davos del Gioco’ perché è il più grande raduno di leader dell’ecosistema globale del gaming. Avendo già presentato per anni l’IBTM Leadership Summit e altri eventi internazionali a Barcellona, posso garantire che l’accoglienza e i servizi offerti dalla città e dalla Fira sono tra i migliori con cui abbia lavorato. I partecipanti all’ICE a gennaio sperimenteranno tutto questo di persona.”

Il World Gaming Forum sarà ospitato al centro della Fira Gran Via di Barcellona e offrirà una VIP lounge in stile club per delegati e relatori, un giardino dedicato al networking e l’accesso a servizi di concierge, inclusa la possibilità di accedere in anticipo alla fiera ogni giorno.

PressGiochi