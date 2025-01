La Commissione Europea approva norme della Spagna per regolamentare il gioco online

Negli scorsi giorni, è stata approvato dalla Commissione Europea (Ce) il progetto di legge presentato dalla Spagna il 20/09/2024 che contiene una serie di misure per garantire un ambiente di gioco online più sicuro.

La bozza mira a stabilire un nuovo sistema di limiti di deposito per i partecipanti alle attività di gioco d’azzardo online a livello nazionale, applicabile a tutti gli operatori con cui il partecipante ha aperto una registrazione utente e compatibile con quello esistente. Altre modifiche mirano ad aggiornare determinati contenuti, come l’aggiornamento dell’importo delle garanzie collegate alle licenze e la modifica della disposizione relativa alla forma delle garanzie. Rafforzare l’attuale sistema di limiti di deposito per il gioco d’azzardo, stabilendo un sistema di limiti di deposito singoli e congiunti per giocatore per tutti gli operatori con cui ha un conto di gioco, consentendo un miglioramento della tutela del giocatore. Lo scopo dell’istituzione di questo tipo di sistema di limiti è quello di creare uno strumento efficace che faciliti l’automonitoraggio dei depositi effettuati dai partecipanti, considerando insieme tutti gli operatori autorizzati a commercializzare il gioco d’azzardo online a livello nazionale come un’unica unità di spesa a tale riguardo. Nel contesto di una politica di gioco d’azzardo sicuro o responsabile, questa misura significherà un aumento del livello di protezione dei partecipanti al gioco d’azzardo e un rafforzamento degli strumenti messi a disposizione degli utenti per la gestione delle loro spese e, in ultima analisi, la prevenzione dell’insorgenza di comportamenti di dipendenza, obiettivo ultimo che guida la definizione di limiti e la regolamentazione del gioco d’azzardo online in termini generali.

Le altre modifiche mirano ad aggiornare alcuni aspetti del regio decreto 1614/2011 del 14 novembre 2011.

PressGiochi