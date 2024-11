La Ce approva le norme dell’Austria per regolamentare le attività degli operatori di scommesse

Al vaglio della Commissione Europea, il progetto di legge presentato dall’Austria in data 31/07/2024, in merito alla regolamentazione delle attività degli operatori di scommesse, è stata approvato. La nuova norma

La nuova norma sostituisce il Tyrolean Betting Operators Act del 2019. Visto il progresso tecnico nel campo delle scommesse, è necessario adattare le norme esistenti per l’esercizio dell’attività degli operatori del settore. La legge prevede, quindi, una maggiore protezione dei clienti delle scommesse per prevenire abusi da parte degli operatori del settore tramite le carte dei clienti e per limitare l’accesso ai minori.

PressGiochi