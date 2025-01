KPMG sotto inchiesta per l’audit della società di scommesse Entain

KPMG è sotto inchiesta da parte della Financial Reporting Council (FRC), l’ente di regolamentazione del settore nel Regno Unito, per il suo ruolo nell’audit dei conti di Entain relativi al 2022.

La FRC ha annunciato che la sua divisione per le azioni di enforcement esaminerà la condotta della grande società di revisione, pur senza specificare i dettagli dell’indagine.

KPMG ha confermato la sua piena collaborazione con la FRC per risolvere rapidamente la questione, ma Entain, proprietaria di marchi come Ladbrokes, Coral e Sportingbet, ha preferito non commentare l’inchiesta, né confermare se fosse legata all’accordo raggiunto con HM Revenue and Customs (HMRC) nel 2023 riguardo a presunti episodi di corruzione legati a una sua ex filiale turca.

L’azione legale di HMRC, – riporta il The Guardian – avviata nel 2019, aveva messo sotto indagine le pratiche di corruzione all’interno di un’azienda di scommesse online turca di proprietà di Entain tra il 2011 e il 2017. La società ha poi raggiunto un accordo di deferimento del processo con la Crown Prosecution Service (CPS) a dicembre 2023, pagando una multa di 615 milioni di sterline, che includeva anche contributi per beneficenza e per coprire i costi legali.

L’indagine riguarda specificamente l’audit condotto da KPMG sui bilanci 2022 di Entain, ma la FRC non ha ancora rivelato gli aspetti esatti sotto scrutinio. KPMG è stata incaricata della revisione dei conti di Entain dal 2018 e, secondo i dati aziendali, ha guadagnato 3,6 milioni di sterline per il suo lavoro sull’audit del 2023. Questo episodio si inserisce in un contesto già problematico per KPMG, che ha dovuto affrontare numerosi scandali e sanzioni negli ultimi anni. Il caso più noto riguarda il fallimento di Carillion nel 2018, una società di outsourcing, che ha portato alla scoperta di gravi lacune nel lavoro di audit della società. Da allora, KPMG è stata oggetto di 17 procedimenti disciplinari nel Regno Unito, accumulando multe più alte rispetto ai suoi rivali del Big Four, tra cui Rolls-Royce e BNY Mellon.

