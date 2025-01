Kambi Group nomina Mattias Frithiof come SVP Investor Relations & Sustainability

Kambi Group Plc (Kambi), la casa di Premium Sports Betting Solutions, ha annunciato la nomina di Mattias Frithiof come Senior Vice President (SVP) Investor Relations & Sustainability, in vigore dal

Kambi Group Plc (Kambi), la casa di Premium Sports Betting Solutions, ha annunciato la nomina di Mattias Frithiof come Senior Vice President (SVP) Investor Relations & Sustainability, in vigore dal 16 gennaio 2025.

Frithiof porta oltre 15 anni di esperienza nelle relazioni con gli investitori e nella finanza al suo nuovo ruolo in Kambi; ha precedentemente lavorato in istituzioni finanziarie tra cui Moody’s e Swedbank. Si unisce a Kambi da Audiolibook e E-Book Streaming Services Services Storytel, dove è stato responsabile delle relazioni con gli investitori.

Con sede a Stoccolma e ai rapporti al CFO di Kambi David Kenyon, Frithiof guiderà ed eseguirà la strategia di relazioni con gli investitori di Kambi, costruendo e mantenendo forti relazioni con investitori, analisti sell-side e altre stakeholder. Sarà responsabile della comunicazione della strategia finanziaria e della crescita di KAMBI per le comunità di analisti e azionisti, nonché di guidare la strategia di responsabilità sociale delle imprese di Kambi (CSR).

David Kenyon, Kambi CFO, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Mattias a Kambi. La sua vasta esperienza nelle relazioni con gli investitori, unita al suo solido background finanziario, sarà inestimabile mentre cerchiamo di creare un maggiore valore per gli azionisti. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra posizione di leader nel mercato globale delle scommesse sportive, Mattias svolgerà un ruolo chiave nel garantire che le nostre iniziative di comunicazione e sostenibilità con gli investitori rimangano allineate con i nostri obiettivi strategici.”

Mattias Frithiof, Kambi SVP Investor Relations & Sustainability, ha dichiarato: “Sono lieto di unirmi a Kambi in un momento entusiasmante per l’azienda e di far parte della sua prossima fase di sviluppo. Non vedo l’ora di costruire delle relazioni strette con investitori e stakeholder di Kambi, istituendo ulteriormente un dipartimento IR che corrisponda agli alti standard e ambizioni di Kambi”.

PressGiochi