Ippica. Falco Killer Gar favorito nel Derby ma la concorrenza è ampia Funny Gio, trionfo a 1,45 su Sisal.it, senza rivali nelle Oaks

L’Ippodromo delle Capannelle è pronto ad illuminarsi, domenica 13 ottobre, per il Derby e le Oaks di trotto. Le due corse di Gruppo 1, riservate ai tre anni, promettono battaglia e spettacolo. Il Derby si preannuncia molto, molto combattuto con Falco Killer Gar che parte davanti a tutti per il successo finale.

Il figlio di Varenne, per gli esperti Sisal, è dato vincente nelle quote antepost a 3,50: l’allievo di Alessandro Gocciadoro vuole tornare ai livelli del 2023 dove mise insieme 7 successi sulle 10 gare disputate. Falco Killer Gar, in caso di successo, diventerebbe il sesto erede del “Capitano” a trionfare nel Derby. Non mancano gli

avversari a cominciare da Far West Bi, dato a 4,00, a caccia della terza vittoria stagionale dopo quelle centrate a Follonica e Napoli. Il terzo gradino del podio, tra i

favoriti, è molto affollato vista la presenza di Feldenkrais Pal, First of Mind e Frank Gio tutti appaiati in quota a 5,00. Soprattutto il figlio di Face Time Bourbon, da marzo in poi, si è dimostrato imbattibile o quasi: 5 vittorie e un secondo posto nelle 6 corse a cui ha partecipato.

Non meno appassionanti si preannunciano le Oaks di trotto, riservate alle femmine di tre anni, che però presentano una grandissima favorita in Funny Gio. Anche lei allieva di Alessandro Gocciadoro, Funny Gio ha una striscia aperta di tre successi consecutivi e punta a calare il poker nell’appuntamento più prestigioso: gli esperti Sisal la vedono vincente, nelle quote antepost, a 1,45. Follia D’Esi, in quota a 4,75, si candida come prima antagonista forte di 2 successi nelle ultime due uscite mentre Francy Caf, il cui trionfo pagherebbe 9 volte la posta, sogna di sorprendere le due favorite della vigilia.

