Indonesia: rimossi 3,8 milioni di contenuti legati a gioco d’azzardo online illegale

Budie Arie Setiadi, il ministro della Comunicazione e dell’Informatica dell’Indonesia, ha annunciato che tra il 17 luglio 2023 e il 9 ottobre 2024, il suo ministero ha rimosso ben 3.796.902 contenuti legati al gioco d’azzardo online. Inoltre, il ministero ha inoltrato almeno 21.000 parole chiave correlate al gioco d’azzardo a Google e 5.793 a Meta.

Nel mese di settembre, Arie ha richiesto alla Banca d’Indonesia (BI) di bloccare 573 portafogli digitali collegati al gioco d’azzardo. Ha anche chiesto all’Autorità per i Servizi Finanziari (OJK) di bloccare 7.599 conti bancari connessi a attività simili.

Il ministero sta collaborando con l’OJK e il Centro di Analisi e Rapporti sulle Transazioni Finanziarie (PPATK) per fermare l’uso di sistemi di pagamento e bancari per il gioco d’azzardo online. Inoltre, Arie ha menzionato l’intenzione di limitare l’accesso a reti private virtuali (VPN) gratuite per prevenire l’accesso ai siti di gioco.

Nel frattempo, Abdullah Azwar Anas, ministro statale indonesiano per l’Empowerment degli Apparati e le Riforme Burocratiche, ha emesso una circolare riguardante la prevenzione e la gestione del gioco d’azzardo online nelle istituzioni governative. La circolare numero 5/2024 avverte dell’adozione di misure disciplinari rigorose. Anas ha sottolineato che i dipendenti statali coinvolti in attività di gioco d’azzardo potrebbero affrontare sanzioni che variano dai semplici richiami alla sospensione o al licenziamento, a seconda della gravità della violazione.

Il ministro ha esortato le istituzioni governative a lanciare campagne e iniziative per sostenere la prevenzione del gioco d’azzardo. Si prevede che i governi centrali e regionali svolgano attività educative per i dipendenti pubblici e i lavoratori privati riguardo ai danni causati dal gioco d’azzardo online. I dirigenti delle istituzioni pubbliche dovranno effettuare monitoraggi e valutazioni periodiche degli sforzi per prevenire il gioco d’azzardo. È stato consigliato alle istituzioni di riferire le azioni intraprese al Capo dell’Agenzia per il Servizio Civile dello Stato (BKN).

