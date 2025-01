Il Sunday Million appassiona gli italiani. La prima edizione su Sisal.it si chiude con numeri da record

Sisal si conferma la più grande Community d’Italia anche per gli appassionati di poker online. Ad affermarlo è il successo dell’ultimo Sunday Million, uno dei tornei di poker online più prestigiosi e riconosciuti a livello internazionale, nella sua prima edizione accessibile anche su Sisal.it, grazie all’integrazione dei prodotti più iconici di PokerStars.

Il torneo del 5 gennaio, atteso per essere l’edizione speciale più ricca di sempre, con in palio 1,5 milioni di euro garantiti, ha superato ogni aspettativa chiudendo a quota 9.168 iscritti per un montepremi totale di €2.062.800.

Durante il periodo natalizio, più di 550 giocatori Sisal sono riusciti a ottenere dei pass gratuiti per partecipare al Sunday Million. Questa grande opportunità è stata resa possibile grazie alla programmazione di inediti tornei senza costo di ingresso, i cosiddetti Freeroll, volti anche a celebrare la nuova offerta di poker, a cui hanno partecipato più di 16.000 clienti Sisal.

“Il Sunday Million è molto più di un semplice torneo di poker, rappresenta un punto di incontro per migliaia di appassionati, è un evento che unisce strategia e divertimento. I numeri da record raggiunti con questa prima edizione, in cui anche i clienti di Sisal.it hanno avuto accesso, dimostrano la forza della nostra Community. Questo straordinario risultato conferma inoltre la nostra capacità di offrire esperienze di gioco uniche e accessibili, anticipando le aspettative dei nostri clienti, grazie anche alla possibilità di condividere prodotti e piattaforme con tutti i brand di Flutter, leader internazionale nel settore del gioco di cui fanno parte Sisal e PokerStars. Siamo entusiasti di continuare a innovare per garantire il meglio dell’offerta ai nostri giocatori” ha dichiarato Marco Tiso, Managing Director di Sisal.

