Il calcio alla prova degli Esports: il Bologna sotto i riflettori per le sue performance social

L’Osservatorio Italiano Esports, in collaborazione con IZI S.p.A., azienda leader nel settore delle indagini di mercato, ha pubblicato l’Esports Reputation Report relativo al secondo trimestre 2024. Il report analizza il coinvolgimento dei fan dei club di Serie A rispetto agli Esports e le nuove opportunità di business nel settore.

La ricerca analizza l’attività delle squadre di Serie A con un profilo Instagram attivo dedicato alle rispettive divisioni Esports, e dei principali Team Esports italiani, confrontando i dati del secondo trimestre 2024 con quelli del quarter precedente.

Club di Serie A: exploit social del Bologna dopo la qualificazione in Champions

Tra i Club di Serie A, rispetto al primo trimestre del 2024, il Bologna ha ottenuto un’importante crescita sotto tutti i punti di vista, complice la grande cavalcata in campionato che le ha consentito di ottenere una storica qualificazione per la prossima Champions League.

I ‘Rossoblu’ risultano infatti primi per numero di like tramite il proprio profilo Instagram dedicato agli Esports, creando un netto divario con il Cagliari secondo (3512) e il Lecce terzo (2712). Questi dati testimoniano come le prestazioni sportive e i successi dei club possano avere un impatto significativo sul coinvolgimento del pubblico, anche nel settore videoludico.

Il Bologna risulta in vetta anche per numero di commenti, passando in testa alla classifica rispetto al quinto posto del Q1, distaccando l’Udinese secondo e il Cagliari.

Resta quasi invariata la percentuale di positività espressa nei post dei club, con Cagliari e Lecce che si confermano in testa alla classifica con il 70% e il 67%, seguiti dalla Fiorentina, che ottiene un balzo in avanti rispetto alla quinta posizione ottenuta nel Q1, grazie al 61,5% di apprezzamento.

Esport Teams: Reply Totem continua ad eccellere per numero di Like

Nel secondo trimestre, Reply Totem si conferma come il Team Esports italiano più apprezzato con 233.475 like, superando Dsyre (51.193) e Novoesports (36.990), il quale mostra un miglioramento rispetto alla settima posizione occupata nel Q1.

I team Esports continuano a ottenere un numero di like significativamente superiore ai Club di Serie A, evidenziando un maggiore coinvolgimento del pubblico e una community più attiva.

Per quanto riguarda i follower, la top 3 resta invariata con Exeed (159.898), Reply Totem (103.118) e Morning Stars (47.213). Tuttavia, ci sono variazioni nel livello di positività espressa: Mkers, che nel Q1 occupava la terza posizione, guida con il 70,5% di gradimento, seguito da Qlash Italian (68,77%), in crescita, e Macko (68,54%), che perde due posizioni rispetto al primo trimestre.

Sponsor e Brand Riconosciuti: nuove opportunità di Business

Nel Q2 del 2024, l’analisi ha mostrato che il videogioco EA Sports FC 24 guida con il 57,45% delle citazioni sui social, seguito da Valorant all’11,3% (aumento di quasi il 4,5% rispetto al Q1) e Brawl Stars all’11,2%, con una variazione minima.

Tra gli sponsor, Acer e Red Bull emergono come quelli più citati, mentre TIM, come brand, ottiene il 31,1% di presenza nei testi di tutti post.

La ricerca ha inoltre stabilito quelli che sono i brand più riconosciuti nelle immagini dei post effettuati dai Club e Teams, con la Serie A che si conferma citata dai Teams. Nel settore dell’abbigliamento sportivo, si distingue Kappa, il quale ottiene un miglioramento del 2,2% rispetto al Q1.

L’Analisi condotta sul Q2 del 2024 offre quindi una panoramica dettagliata sull’interazione tra il mondo degli Esports e il pubblico, evidenziando la continua crescita e l’evoluzione del settore. I dati mostrano come le performance dei Clubs e dei Teams possano influenzare l’interesse del pubblico, sottolineando la crescente rilevanza degli Esports come fenomeno culturale e commerciale.

“Grazie allo straordinario lavoro di IZI stiamo conducendo un’importante analisi per tutto il panorama Esports nazionale – commenta Luigi Caputo, founder dell’Osservatorio Italiano Esports -. I club di Serie A possono così valutare i loro investimenti nel settore, avendo un metro di paragone per misurare il coinvolgimento di nuovi fan. Allo stesso modo i team esports italiani possono monitorare i loro progressi nei rispettivi programmi di crescita. Questo report si allinea alla missione dell’OIES, che è quella di far sviluppare il settore degli Esports in Italia tramite l’informazione e la condivisione delle opportunità per le aziende”.

PressGiochi