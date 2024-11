UK, il Betting and Gaming Council (BGC) pubblica un nuovo Manuale per aumentare la sicurezza sul gioco

Il Betting and Gaming Council (BGC) ha pubblicato il suo primo Code Handbook, che include 20 codici e 100 misure a cui i membri si impegnano per migliorare gli standard

Il Betting and Gaming Council (BGC) ha pubblicato il suo primo Code Handbook, che include 20 codici e 100 misure a cui i membri si impegnano per migliorare gli standard nell’industria del gioco e delle scommesse. Questo documento raccoglie gli impegni volontari degli operatori, inclusi quelli legati alla sicurezza del gioco, pubblicità responsabile e supporto per i giocatori.

Molte delle misure vanno oltre i requisiti di licenza imposti dalla Gambling Commission e sono state implementate in tutto il settore, che comprende casinò, bookmaker e operatori online.

Il CEO del BGC, Grainne Hurst, ha sottolineato che il Manuale rappresenta il risultato di cinque anni di lavoro e che l’impegno per migliorare gli standard non si ferma, con l’obiettivo di stabilire una base solida per un settore sostenibile e di classe mondiale.

Il Betting and Gaming Council (BGC) ha introdotto nuove iniziative per aumentare la sicurezza e la responsabilità nel gioco d’azzardo, collaborando con il governo e il regolatore. Queste iniziative includono controlli più rigorosi sulla spesa online, un Ombudsman per la gestione dei reclami e l’estensione del Bank Transfer Block per dare ai clienti maggiore controllo sulle spese. Il focus è sul gioco responsabile e su un uso sicuro dei mezzi pubblicitari, promuovendo messaggi di gioco sicuro e limitando la pubblicità di scommesse in TV fino alle 21 durante eventi sportivi.

Il nuovo Code Handbook raccoglie 20 codici e 100 misure che tutti i membri devono rispettare. Il BGC sottolinea che questi standard elevati si trovano solo nel settore regolamentato, in contrasto con il mercato nero, che opera senza regolamentazioni o contributi economici. Inoltre, il BGC ha registrato un calo della visibilità di pubblicità di scommesse del 97% durante gli orari prima delle 21. L’industria regolamentata rappresentata dal BGC contribuisce a oltre 109.000 posti di lavoro, 4 miliardi di sterline in tasse e 6,8 miliardi di sterline all’economia.

PressGiochi