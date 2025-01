IGT rinnova il sistema della lotteria LOTTO Thüringen per sette anni

La società fornirà una tecnologia completa per il sistema di vendita al dettaglio e software aggiornati per stimolare la crescita della lotteria in Turingia.

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua filiale, IGT Global Services Limited, ha firmato un contratto di sette anni con la Lotteria Statale della Turingia (“LOTTO Thüringen”) in Germania per implementare la sua tecnologia del sistema centrale di vendita al dettaglio, Aurora™, e gli aggiornamenti del software correlato. Il termine del contratto inizierà con il lancio della nuova piattaforma, previsto per marzo 2026.

Parte integrante di OMNIA™, la soluzione omnicanale incentrata sul giocatore di IGT per le lotterie, Aurora aiuta a stimolare l’innovazione e la redditività delle lotterie. La piattaforma fornirà applicazioni, strumenti e capacità di reportistica intuitivi e facili da usare, che gestiranno tutte le operazioni di elaborazione delle transazioni, gestione dei giochi e back-office di LOTTO Thüringen.

“LOTTO Thüringen ha fatto affidamento sulla versatile e performante tecnologia del sistema centrale di IGT per tutta la durata della nostra lunga collaborazione”, ha dichiarato Jochen Staschewski, CEO di LOTTO Thüringen. “L’aggiornamento del nostro sistema centrale di vendita al dettaglio alla piattaforma avanzata di IGT e al software di back-end ci consentirà di semplificare i nostri processi aziendali e continuare a operare con i più alti livelli di efficienza.”

“Il sistema centrale di vendita al dettaglio di IGT incorpora una suite di soluzioni flessibili progettate per aiutare a gestire, trasformare e far crescere ulteriormente il business di LOTTO Thüringen”, ha dichiarato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Global Lottery. “Con questa estensione del contratto a lungo termine, LOTTO Thüringen è ben posizionata per continuare a beneficiare della tecnologia e del software modernizzati, sicuri e responsabili di IGT. Sfruttando queste soluzioni di alta qualità, la lotteria raggiungerà i suoi obiettivi di sostenere cause benefiche in tutto lo stato.”

